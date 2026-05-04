감사원 ◆고위감사공무원 승진 △공공재정회계감사국장 홍정상 △디지털〃 김태성 △ㆍ국민제안감사1〃 김진경 △적극행정공공감사지원관 정연상 ◆고위감사공무원 전보 △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △ 사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1〃 최현준 △〃2〃 정의종 △국민제안감사2〃 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 ◆3급 승진 △산업·금융감사국 제1과장 정진수 △공공재정회계〃 제1〃 조성익 △외교·국방〃 제1〃 이관수 △반부패조사국 제3〃 임명효 △감찰관실 감찰담당관 문강희 ◆과장 신규보임 △공공재정회계감사국 제3과장 한상일 △미래전략감사국 제3〃 유정희 △디지털감사국 제3〃 임종문 △국민제안감사1국 제4〃 송승호 △심의실 심의지원담당관 박종민 △〃 재심의담당관 김슬기 △감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 구민정 △〃 교육지원〃 김현성 △감사원 과장 박성기·강춘대·김태동·김혜정 ◆과장 전보 △대변인실 홍보담당관 김면기 △재정·경제감사국 제1과장 유동욱 △〃 제2〃 조석훈 △〃 제3〃 안호선 △산업·금융〃 제2〃 전용진 △〃 제3〃 조양찬 △〃 제4〃 장세열 △국토·환경〃 제1〃 이경재 △〃 제3〃 이용택 △〃 제5〃 김명준 △공공기관〃 제2〃 권기영 △〃 제3〃 김종동 △공공재정회계〃 제2〃 김홍철 △사회·복지〃 제1〃 이중호 △사회·복지〃 제2〃 김규용 △〃 제3〃 김민정 △〃 제4〃 박환대 △〃 제5〃 이용익 △행정·안전〃 제1〃 임경훈 △〃 제3〃 한상우 △〃 제4〃 여태승 △외교·국방〃 제2〃 유오현 △〃 제3〃 이상혁 △외교·국방〃 국제기구감사〃 박준욱 △미래전략〃 제1〃 전형철 △〃 제2〃 정철 △반부패조사국 제1〃 임정혁 △〃 제2〃 김혁 △지방행정감사1국 제1〃 배준환 △〃 제2〃 김현표 △〃 제3〃 정광연 △〃 제5〃 김남진 △〃2국 제1〃 김수원 △〃2국 제2〃 전종희 △〃2국 제4〃 최인수 △디지털〃 제1〃 임상혁 △〃 제2〃 박득서 △국민제안감사1국 제1〃 조윤정 △〃 제2〃 장수영 △〃 제3〃 이제국 △〃 제5〃 양병구 △〃2국 제1〃 임세종 △〃 제2〃 권기대 △〃 제3〃 이지연 △〃 제4〃 홍윤석 △심사관리관실 심사1담당관 심수경 △〃 심사2〃 이상준 △기획조정실 기획담당관 안광용 △〃 국회협력〃 한상연 △〃 감사전략〃 서동원 △〃 정보시스템〃 유석균 △심의실 감사품질〃 이시대 △적극행정공공감사지원관실 적극행정총괄〃 박정철 △〃 사전컨설팅1〃 손동신 △〃 사전컨설팅2〃 권진웅 △〃 공공감사혁신〃 김지현 △〃 공공감사운영심사〃 강재구 △감사연구원 연구지원과장 강승원 △한국공인회계사회 파견 전우승 △한국금융연구원 〃 안광훈 △한국개발연구원 〃 박병호 ◆4급 전보 △재정·경제감사국 정재식·김범식 △산업·금융〃 최진영·양성효·박민정·이원풍 △국토·환경〃 이창열·김상혜·김종섭 △공공기관〃 차성원·김익섭·박병설 △공공재정회계〃 박상현·김창유·남호일·이명준 △사회·복지〃 강동선·형용준·박재운·김철진·김교영·조현찬 △행정·안전〃 신일식·김난연·박종욱·제갈준형·정혜진 △외교·국방〃 권정아·김황·김준현 △미래전략〃 강민주·임지란·김용진 △반부패조사국 민흥기·양호연·김경한·강봉석 △지방행정감사1국 방재성·김성곤·고재일·이재홍 △〃2국 제1과 노필호 △〃 제4과 장경호 △〃 지방건설안전감사과 민권홍 △디지털감사국 권오휘·이지은 △국민제안감사1국 박종희·김남규 △〃2국 제1과 강동혁 △〃2국 제2과(수원센터) 김장우 △〃 제3과 윤휘철 △〃 제4과 김현태 △〃 제4과(대구센터) 김병필 △심사관리관실 심사1담당관실 이승우 △〃 심사2〃 홍현무·오정석 △기획조정실 감사전략〃 장태민 △〃 정보시스템〃 신경완 △심의실 법무〃(법률지원팀) 박대경 △〃 심의지원〃(심의지원팀) 박진규·이은경 △적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관실 김태호 △〃 〃2〃 황정윤 △〃 공공감사혁신〃 이재승 △〃(인사기획팀) 김준현 △〃(인사운영팀) 정승교 △운영지원과(재무행정팀) 박재성 △감사교육원 교육운영부 교육운영1과 김동진 △〃 〃 〃2과 설철환 △〃 교육지원과 손종국