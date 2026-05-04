검찰 '민주당 돈봉투 의혹' 전현직 의원 10명 무혐의…수사 3년만

대부분 소환조사 불발…송영길 前대표 등은 이미 무죄 확정돼

2021년 더불어민주당 전당대회 당시 돈봉투를 받은 의혹이 제기된 전·현직 의원들이 무혐의 처분을 받았다. 검찰이 본격 수사에 착수한 지 3년 만이다.



4일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사2부(이상혁 부장검사)는 지난 3월 중순께 정당법 위반과 뇌물 수수 혐의를 받은 민주당 김영호·민병덕·박성준·백혜련·전용기 의원과 박영순·김남국·김승남·이용빈 전 의원, 조국혁신당 황운하 의원 등 10명에 대해 '혐의 없음' 처분했다.

서울중앙지검. 연합뉴스

이들은 2021년 4월 28∼29일 민주당 전당대회를 앞두고 당시 당 대표 경선에 출마한 송영길 전 대표를 지지하는 대가로 윤관석 전 의원으로부터 각각 300만원이 든 돈 봉투를 수수한 혐의를 받았다.



검찰은 이들에게 여러 차례 출석을 요구했으나 대부분이 의정활동 등을 이유로 소환조사에 응하지 않아 불발된 것으로 파악됐다.



검찰이 무혐의로 이들에 대한 수사를 마무리한 것은 의혹의 핵심 증거였던 이정근 전 민주당 사무부총장의 휴대전화 녹음파일이 위법하게 수집됐다는 법원 판단에 따라 관련자들에게 잇따라 무죄가 선고된 영향으로 풀이된다.



검찰은 2023년 4월 해당 의혹과 관련해 첫 압수수색에 나서며 본격적인 수사에 착수했고 이후 그해 8월 윤 전 의원을, 이듬해 1월엔 송 전 대표를 정당법 위반 등 혐의로 각각 구속기소 했다.



허종식 의원과 이성만·임종성 전 의원 등도 이들로부터 돈봉투를 받은 혐의로 재판에 넘겼다.



이후 허종식 의원과 윤관석·이성만·임종성 전 의원은 돈봉투를 주고받은 혐의에 대해 1심에서 유죄가 선고됐으나 2심 재판부가 이 전 사무부총장의 휴대전화 녹음파일을 위법수집 증거로 판단하면서 무죄로 뒤집혔다.



의혹의 당사자인 송 전 대표도 이에 따라 1·2심에서 무죄를 선고받았다. 이들은 지난 2월 검찰의 상고 포기 또는 상고 취하로 무죄가 확정됐다.



다만 윤 전 의원은 당내 현역 의원들에게 뿌릴 돈봉투를 만들 목적으로 송 전 대표 경선캠프 관계자들로부터 6천만원을 받은 혐의가 인정돼 2024년 10월 대법원에서 징역 2년이 확정됐다.

<연합>