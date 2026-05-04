삼성전자, TV 사업 수장 교체…“실적 반등·시장 경쟁력 강화”

영상디스플레이(VD) 사업부장에 이원진 사장

용석우 사장, DX부문장 보좌역으로

삼성전자가 DX부문에서 삼성전자가 TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD)사업부 수장을 교체했다.

삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

삼성전자는 4일 신임 영상디스플레이(VD)사업부장에 디바이스경험(모바일·가전, DX)부문 글로벌마케팅실장을 맡았던 이원진 사장을 임명했다. 기존 VD사업부장인 용석우 사장은 DX부문장 보좌역으로 자리를 옮겼다.

삼성전자 측은 이 사장에 대해 “‘콘텐츠·서비스 및 마케팅 전문가’로 삼성전자 TV, 모바일(Mobile) 서비스 사업의 핵심 기반을 구축하고 글로벌 사업경쟁력을 끌어올리는 데 기여했으며, 이를 통해 경영자로서의 역량과 리더십을 입증했다”고 설명했다.

이어 “풍부한 사업 성공 경험과 시장에 대한 이해를 바탕으로 새로운 시각으로 비즈니스 턴어라운드(실적 반등)를 주도하고 미래 신성장 동력을 발굴하는 등 TV 사업의 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다”고 전했다.

1967년생인 이 사장은 1991년 LG전자로 입사한 뒤 1994년 한국액센츄어 컨설턴트, 1998년 i2테크놀로지스 부사장, 2003년 한국매크로미디어 대표, 2005년 한국어도비시스템즈 사장, 2007년 구글코리아 대표이사(사장)을 거쳐 2014년에 삼성전자 VD사업부 서비스사업팀장으로 영입됐다.

이 같은 사장단 인사는 최근 비상경영 체제에 돌입한 DX부문의 인적 쇄신으로 풀이된다. 2021년 17조 3000억 원에 달하던 DX 부문의 영업이익은 지난해 1조 9000억 원으로 급감했다.

용석우 신임 DX부문장 보좌역은 R&D 전문성 등을 바탕으로 AI·로봇 등 세트사업 전반의 미래 핵심 기술에 대한 자문 역할을 수행할 예정이다.