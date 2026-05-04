LG전자 베스트샵, 5월 이케아 광명점 새로운 매장 오픈…쇼룸 운영

사진 : LG전자 베스트샵 사진 제공

LG전자 베스트샵이 5월 1일 이케아 광명점 내 신규 매장을 오픈하며 고객 맞이에 나섰다. 이번 매장은 이케아 공간 안에 브랜드 쇼룸 형태로 조성된 최초 사례로, 가전과 리빙 공간을 결합한 새로운 쇼핑 환경을 제안한다.

신규 매장은 이케아 광명점 1층 매장과 2층 프리미엄 쇼룸으로 운영된다. 1층 매장에서는 다양한 가전제품을 직접 비교하고 상담받을 수 있도록 구성됐으며, 2층 프리미엄 쇼룸은 실제 주거 공간을 연상시키는 전시 환경 속에서 제품을 체험할 수 있도록 마련됐다. 고객들은 가구와 가전이 조화를 이루는 공간을 경험하며 라이프스타일 중심의 쇼핑을 즐길 수 있다.

특히 이번 오픈은 단순 판매 공간을 넘어 가전과 인테리어 요소를 함께 제안하는 체험형 매장이라는 점에서 주목된다. 실제 생활 환경과 유사한 쇼룸 구성을 통해 제품 활용 방식을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.

이번 매장은 가전 구매와 공간 인테리어 구성을 한 자리에서 경험할 수 있도록 설계돼 고객 편의성과 체험 요소를 동시에 강화했다.

오픈을 하루 앞둔 4월 30일에는 현장에서 신규 매장 오픈을 기념하는 커팅식이 진행됐다. 행사에는 LG전자 베스트샵 관계자와 이케아 코리아 주요 관계자들이 참석해 브랜드 쇼룸 운영 시작을 함께 축하했다.

LG전자 베스트샵 이케아 광명점은 5월 1일 신규 오픈 이후, 5월 8일부터 6월 4일까지 오픈 할인 행사를 진행한다. 행사 기간에는 일부 품목을 제외한 제품 특별가 혜택과 함께 구매 금액대별 사은품 증정, 다품목 구매 시 최대 650만 원 상당의 혜택이 제공될 예정이다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “이케아 內 브랜드 쇼룸 입점 최초 사례를 통해 고객들이 가전과 리빙을 함께 경험할 수 있는 공간을 선보이게 됐다”며 “1층 매장과 2층 프리미엄 쇼룸을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.