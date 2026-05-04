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민주 남인순, 국회 부의장 출마 “더 강한 민주주의 제도화할 것”

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김나현 기자 lapiz@segye.com
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‘與 강남 3구 유일 의원’ 남인순, 국회 부의장 재도전
“더 강한 민주주의로 빛의 혁명 완수…이재명정부 뒷받침”
개헌, 초저출생·초고령사회 대응 특위, 5극3특 입법 지원 약속

더불어민주당 4선 중진 남인순 의원이 “극우와 혐오, 반민주에 맞서 더 강한 민주주의를 제도화하겠다”며 하반기 국회의장 선거 출마를 공식화했다. 남 의원은 서울 송파병에 지역구를 둔 민주당 내 ‘강남3구 유일’ 국회의원으로, ‘소통 리더십’을 자신의 최대 강점으로 꼽았다.

더불어민주당 남인순 의원이 4일 국회 소통관에서 국회부의장 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 남인순 의원이 4일 국회 소통관에서 국회부의장 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

남 의원은 4일 국회에서 기자회견을 열고 “지난 2024년 12월 3일, 불법 비상계엄 내란에 맞서 대한민국과 국회를 지켜주신 위대한 국민들을 결코 잊을 수 없다”며 “당시 국회 정문 앞에서 민주당 중진 및 초선의원님들과 윤석열 탄핵을 촉구하는 단식투쟁을 벌인 바 있다”고 말했다.

 

그는 그러면서 “22대 국회는 위대한 국민 여러분의 뜻을 받들어 더 강한 민주주의로 빛의 혁명을 완수해야 한다”며 “국민의 눈높이에 맞게 국회와 정당 개혁을 추진하여, 민주주의 최후의 보루인 국회의 역할과 위상을 높여나가겠다”고 강조했다.

 

남 의원은 ‘개헌’ 추진을 약속했다. 그는 “헌법전문에 부마민주항쟁과 5.18민주항쟁을 명시하며, 불법계엄에 대한 국회 통제도 강화하겠다”며 “국민의 기본권을 확대·강화하고, 22대 대통령부터 대통령 4년 연임제로 책임정치를 강화하며 국정운영의 안정을 도모할 수 있도록 개헌을 추진하겠다”고 밝혔다. 이어 “청년·여성 국회 진출 확대를 비롯하여 선거구획정 안정화, 개헌 논의기구 제도화 등 국회의 정치개혁 어젠다가 활발히 논의되고 마무리될 수 있도록 성실하게 지원하겠다”고 했다.

 

야당의 ‘시간끌기용 필리버스터’에 대해선 단호히 대처하겠다는 의지도 드러냈다. 남 의원은 “법제사법위원회를 통과한 법률안은 일정 기간이 지나면 본회의에 자동 부의되도록 하여 법률안의 본회의 처리 지연을 개선하고 민생중심 국회로 운영하겠다”고 말했다.

 

아울러 남 의원은 “무엇보다 시대적 과제인 인구위기 대응을 강화하겠다”며 “초저출생·초고령사회, 인구절벽에 대응하여 사회적 충격을 완화하고, 지속가능사회로 나아갈 수 있도록 국회 인구전략특별위원회 구성을 지원하겠다”고 밝혔다. 그는 또 “이재명정부의 국가 균형발전 성장 전략으로 제시된 ‘5극 3특’ 전략에 속도를 낼 수 있도록, 자치분권과 균형발전 관련 입법을 적극 추진하겠다”고 약속했다.

 

이번 부의장 경선에는 영남 지역구의 4선 민홍철 의원도 출사표를 던진 상태다. 남 의원은 자신만의 강점으로 “소통과 경청의 여성부의장”이라는 점을 꼽았다.

 

남 의원은 출마회견 직후 기자들과 만나 “세월호 사건 입법 요구 단식투쟁, 탄핵 요구 농성 등 당이 선도적으로 해야 하는 일이 있을 때마다 중진 의원들과 초선 의원들과 함께 활동들을 만들어왔다”며 “이재명 대표 시절 (21대) 대통령 선거 나갔을 때 직능본부장을 하며 호흡을 맞춰 왔다”고 말했다.

김나현 기자

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