이스라엘, "이란전서 깨달아" F-35 등 수조원 미국무기 구매

F-35I 100대·F-15IA 50대 추가로 운용할 계획

"공군이 결정적…향후 수십년 우위 위해 전력증강"

이스라엘 국방부는 미국 록히드마틴의 F-35I 전투기와 미국 보잉의 F-15IA 전투기를 추가로 구매키로 했다고 3일(현지시간) 밝혔다.



비용이 수백억 셰켈(수조 원)에 이르는 이번 계획은 최근 국방조달위원회에서 승인됐다.

최신예 스텔스 전투기 F-35.

추가 구매 규모는 F-35I와 F-15IA, 2개 기종별로 각각 1개 비행대대에 해당한다.



이번 구매 계획에 따른 도입이 완료되면 이스라엘 공군이 보유하는 F-35I 스텔스기는 100대, 차세대 F-15EX의 이스라엘 개량형인 F-15IA는 50대로 각각 늘어나게 된다.



이스라엘은 현재 초기 주문 물량 50대 중 48대의 F-35I를 운용 중이다.



이스라엘은 2023년에 F-35I 25대, 2024년에 F-15IA 25대를 각각 추가로 주문했으며 이들 주문 물량은 각각 2028년, 2031년부터 인도된다.

이스라엘 카츠 국방부 장관은 성명에서 최근 '포효하는 사자 작전'(2월 28일 시작된 이란 공격 작전에 대한 이스라엘 측 명칭)이 "이스라엘 공군의 막강한 힘과 이스라엘을 방어하는 데 있어 결정적인 역할을 다시 한번 입증했다"며 "해당 작전의 교훈은 향후 수십 년간 공중 우위를 확보하기 위해 전력 증강을 계속 추진할 것을 요구한다"고 강조했다.



이스라엘 국방부 총장인 아미르 바람 예비역 소장은 "포효하는 사자 작전은 미국과 이스라엘의 전략적 관계가 얼마나 중요한지, 그리고 첨단 공군력이 얼마나 필수적인지를 다시금 확인시켜 줬다"고 평가했다.



한편 이스라엘 국방부는 지난 주에 수천 발의 탄약과 경장갑 다목적 차량 등을 포함한 6천500t의 미제 군사 장비를 실은 화물선 2척과 항공기 여러 대가 이스라엘에 도착했다고 밝혔다.



국방부는 2월 28일 이란과의 전쟁이 개시된 이래 지금까지 403편의 항공편과 10척의 선박을 통해 11만5천600t 이상의 군사 장비가 이스라엘에 도착했다고 전했다.

<연합>