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정원오, 오세훈 향해 “전월세 문제, 2~3년이면 공급 가능” [6·3의 선택]

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김희정 기자 hee@segye.com
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오세훈, 정원오에 양자토론 제안

6·3 지방선거에서 맞붙는 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 부동산 문제를 둘러싼 공방을 연일 이어가고 있다.

 

정 후보는 4일 서울 중구 선거사무소에서 열린 ‘서울 구청장 후보들과 간담회’에 모두발언에서 오 후보를 향해 “5년 동안 시장을 하면서 전월세 폭등에 왜 대비하지 않았냐”며 “왜 이제 와서 이재명 정부 탓을 하느냐”고 말했다.

 

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 선거사무실에서 가진 서울지역 구청장 후보들과의 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 4일 서울 중구 선거사무실에서 가진 서울지역 구청장 후보들과의 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 “아파트 재개발·재건축은 10~15년이 걸리지만, 전·월세 문제는 2~3년이면 대책을 세울 수 있고 공급을 할 수 있다”며 “빌라, 오피스텔, 생활형 숙박시설은 2~3년이면 제공할 수 있는 것을 5년 임기 동안 뭐하고 이제 와서 전·월세 지옥이 될 거라고 얘기하냐”고 날을 세웠다.

 

정 후보는 오 후보의 ‘보수 재건’ 발언을 비판하기도 했다. 그는 “오 후보가 이재명 정부의 폭정에 맞서 보수를 재건하겠다고 했는데 지방정부가 과연 어떤 진영을 재건하는 것인지 아니면 시민 삶과 민생을 챙기는 것인지 이 부분에 있어서 문제를 제기하지 않을 수 없다”고 했다.

 

그러면서 “오 후보 입장대로라면 4년 내내 이재명 대통령과 각을 세워 보수를 재건하겠다는 것인데, 그렇게 되면 4년 내내 시끄럽고 정쟁이 발생할 것”이라며 “그 피해는 전부 시민들에게 돌아갈 것”이라고 주장했다.

 

오 후보는 정 후보를 향해 부동산 문제 등에 대한 양자 토론을 하자고 제안했다. 앞서 이날 오전 오 후보는 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “정 후보에게 양자 토론회를 통해 (누가 더 유능한 행정가인지) 우열을 가리자고 했지만 계속해서 거절하고 있다”고 했다.

 

한편 이날 간담회는 서울지역 25개 민주당 구청장 후보들이 총출동했다. 후보들은 정 후보와 더 가까이 앉거나 바로 옆에서 사진을 찍으려고 치열한 경쟁을 벌였다. 이 과정에서 장내 소란이 일자 사회자가 중재에 나서기도 했다.

김희정 기자

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