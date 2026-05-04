“친구들과 치킨 나눠 먹고 싶어요” 초등생 편지에 교촌이 움직였다

포항 지역 초등학교에서 치킨 나눔 행사

교촌에프앤비가 어린이날을 앞두고 경북 포항의 기북초등학교와 죽전초등학교 학생들을 대상으로 따뜻한 치킨 나눔 행사를 열었다고 4일 밝혔다.

지난달 30일 경북 포항시 기북초등학교에서 열린 어린이날 행사에서 교촌에프앤비 임직원들이 학생들을 위한 따뜻한 치킨과 함께 깜짝 치킨파티를 진행했다. 교촌에프앤비 제공

행사는 기북초 6학년 이지아 학생이 보내온 정성 어린 편지 한 통에서 시작됐다. 전교생이 16명뿐인 작은 학교에 다니는 지아양은 치킨이 특별한 날에만 먹을 수 있는 음식이라며, “친구들과 같이 나눠 먹을 수 있는 작은 치킨이 있으면 좋겠다”는 소망을 전했다. 특히 배달 최소 주문 수량이 많은 지역 특성상 치킨을 접하기 어려웠던 소규모 학교 아이들의 안타까운 사연이 교촌의 마음을 움직였다.

교촌은 지난달 30일, 기북초와 인근 죽전초가 함께 개최한 ‘연합 운동회’ 현장에 직접 푸드트럭을 보내 아이들을 응원했다. 두 학교 재학생 33명과 교직원 등 총 62명에게는 교촌의 대표 메뉴인 ‘싱글윙’ 3종(간장·레드·허니) 130개와 웨지감자 40개가 현장에서 갓 튀겨져 제공됐다.

‘지아의 소원에 날개를 달다’라는 테마로 꾸며진 행사는 단순한 배식을 넘어 아이들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 학교 식당에는 화사한 현수막과 포토존을 마련했고, 신나게 운동회를 마친 학생들은 함께 둘러앉아 치킨 파티를 즐기며 미리 찾아온 어린이날의 분위기를 만끽했다.

사연의 주인공인 지아양은 “친구들과 치킨을 먹으면서 장난도 치고 마지막 한 조각을 두고 서로 양보하는 시간을 갖고 싶었는데, 정말 그대로 이뤄져서 행복하다”고 소감을 밝혔다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 교촌은 고객의 작은 목소리에도 귀 기울이며, 지역사회 곳곳에 따뜻한 나눔과 상생의 가치를 전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

어린이날 행사 현장을 담은 콘텐츠는 5일 교촌 공식 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 등에서 공개된다.