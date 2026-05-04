남원 춘향국악대전서 박수현 명창 탄생 ‘대통령상’ 영예

“세 번째 도전에서 이렇게 큰 상을 받아 가슴이 벅찹니다.”

국악의 본향 전북 남원시에서 열린 제53회 대한민국 춘향국악대전에서 전북도립국악원 소속 박수현(41)씨가 판소리 명창부 대통령상을 받으며 명창 반열에 올랐다.

전북 남원시에서 열린 제53회 대한민국 춘향국악대전에서 판소리 명창부 대통령상을 받으며 명창 반열에 오른 박수현씨. 남원시 제공

4일 남원시에 따르면 박수현 명창은 지난 2일부터 3일까지 남원아트센터와 춘향문화예술회관에서 춘향제와 연계해 열린 이번 대회에서 판소리 심청가 중 ‘추월만정(秋月滿庭)’ 대목을 열창해 최고 점수로 대상을 거머쥐며 상금 5000만원 받았다. 이 대회는 춘향제와 연계해 개최되는 국내 대표 국악 경연대회로, 명인·명창 등용문으로 자리매김하고 있다.

추월만정은 심청가에서 옥황상제의 은덕으로 황후가 된 심청이가 부친 심봉사를 생각하며 부르는 노래다. 그는 이 장면의 비장미와 골계미를 노련하게 풀어내며 판소리 특유의 ‘한’의 미학을 깊이 있게 표현했다는 평가를 받았다. 최동현 심사위원장은 “소리의 깊이를 가늠케 하는 공력과 표현력이 뛰어났다”고 호평했다.

그는 수상 소감을 통해 “지난 4년 동안 열러 전국 대회에 8차례 출전하며 쌓은 경험이 큰 도움이 됐다”며 “완창 발표회를 통해 다져온 끈기와 스승들의 가르침이 오늘의 결과로 이어졌다”고 소감을 밝혔다. 이어 “남원예술고 출신으로서 고향과 같은 남원에서 수상하게 돼 더욱 뜻깊다”고 덧붙였다.

이번 수상은 세 번째 도전 끝에 이뤄낸 성과다. 박 명창은 제51회 대회 우수상에 이어 꾸준히 도전해 왔으며, 매년 ‘5시간 완창 무대’를 이어오며 긴 호흡의 소리를 단련해 왔다. 특히 국립민속국악원 공연과 전승 발표 등을 통해 쌓은 무대 경험이 이번 경연에서 빛을 발했다는 평가다.

제53회 대한민국 춘향국악대전 판소리 명창부에서 대통령상을 받으며 명창 반열에 오른 박수현씨가 대상기를 흔들며 기쁨을 만끽하고 있다. 남원시 제공

그는 만 10세에 소리에 입문해 남원국악예술고와 전남대학교 국악과를 졸업했으며, 임화영·장문희 명창에게 사사했다. 일찍부터 그 실력을 인정받아 2007년 제11회 나주 전국국악경연대회 대상(문화관광부장관상)과 2011년 제13회 동초 김연수 전국판소리대회 명창부 대상(〃), 2024년 51회 춘향국악대전 명창부, 2024년 제50회 전주대사습놀이 명창부 참방 등 수상 경력을 갖고 있다. 현재 전북도립국악원 창극단 상임단원으로 활동 중이며, 전북도 무형유산 ‘심청가’ 이수자로서 전통 판소리 계승에도 힘쓰고 있다.

그는 “이번 수상을 완성이 아닌 새로운 시작으로 삼아 전통의 깊이를 지키면서도 대중과 소통하는 소리꾼이 되겠다”며 “큰 무대에서 받은 상인 만큼 우리 음악을 널리 알리고 지역 국악 활성화에도 기여할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편, 판소리 명창부 수상자 기념 공연은 이날 오후 광한루원 앞 특설 무대에서 열린다.