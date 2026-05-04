랄랄 “ADHD는 자신만의 루틴을 만들고 익숙해지는 것이 핵심”

유튜버 겸 방송인 랄랄이 출산 이후 겪은 알코올 의존과 성인 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애), 산후우울증에 대해 솔직하게 털어놨다.

랄랄은 지난달 30일 자신의 유튜브 채널 ‘랄랄ralral’에 공개한 영상을 통해 치료 과정과 현재 상태를 전했다.

유튜브 채널 ‘랄랄ralral’ 캡처

영상에서 그는 “ADHD로 항상 불안하고 도파민이 떨어져서 이를 채우기 위해 매일 술을 마셨다. 아이 낳고 2년 동안 쉬지 않고 매일 매일 술을 먹었다”며 “안 그러면 버틸 수가 없었다”고 말했다.

랄랄은 성인 ADHD로 인한 일상적 어려움도 언급했다. “어릴 때부터 ‘정신없다, 산만하다’라는 말을 많이 들었다”며 “성인이 되면 해야 할 일과 하기 싫은 일을 구분하고 절제해야 하는데 그게 잘 안 된다. 꾸준하게 무언가를 해내기 어렵고 사소한 일도 힘들다”고 고백했다. 충동적인 행동과 반복되는 실패로 우울감도 커졌다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘랄랄ralral’ 캡처

여기에 출산 이후 산후우울증까지 겹치며 상태가 악화됐다면서 “만삭 때도 제대로 쉬지 못했고, 이후 치료 과정에서 ADHD 진단을 받고 약물 치료를 시작했다”고 전했다. 다만 “약을 먹는 것조차 잊어버리거나, 왜 먹어야 하나 싶은 생각에 충동적으로 중단하기도 했다”며 치료 과정의 어려움도 덧붙였다.

랄랄은 현재는 약물 치료를 병행한 뒤 생활 습관 개선에 집중하며 상태가 호전됐다고 밝혔다. 그는 “약을 끊은 지 3달 차”라며 “ADHD는 약으로 완치하는 것이 아니라, 약으로 증상이 나아졌을 때 자신만의 루틴을 만들고 익숙해지는 것이 핵심”이라고 강조했다. 이어 “지금은 술도 거의 안 먹고 불안감도 많이 줄었다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘랄랄ralral’ 캡처

마지막으로 그는 “머리 복잡하고 잠 못 자고 매일 불안하다면 자책이나 우울증으로 이어지기 전에 꼭 병원에 가서 상담을 받아보셨으면 좋겠다”며 비슷한 어려움을 겪는 이들에게 조언했다.