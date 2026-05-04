오픈AI 상장 앞두고 악재 폭발… 올트먼 리더십 ‘흔들’

생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 개발사 오픈AI의 성공 신화를 일군 샘 올트먼 최고경영자(CEO)의 리더십이 기업공개(IPO)를 앞두고 시험대에 올랐다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ) 3일(현지시간) 오픈AI의 IPO 추진 국면에서 올트먼 CEO를 둘러싼 법적·사업적 리스크가 부각되고 있다고 보도했다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

WSJ에 따르면 올트먼 CEO는 지난달 28일 세계 1위의 클라우드 공급사인 아마존웹서비스(AWS)와의 파트너십 행사에 참석할 예정이었지만, 결국 캘리포니아주 오클랜드 연방법원에 발이 묶이는 처지가 됐다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 제기한 소송의 변론기일에 참석해야 했기 때문이다. 올트먼 CEO는 AWS 행사장에 사전 녹화한 영상을 보내 “오늘 이 자리에 함께하고 싶었지만, 내 일정의 통제권이 빼앗기는 상황이 일어났다”고 씁쓸한 기색을 내비쳤다. WSJ는 이를 두고 올트먼 CEO가 주도권을 잃고 있다는 사실을 보여주는 사례라고 평가하면서, 그가 회사를 안정적으로 이끌 적임자인지에 대해 의구심이 증폭하고 있다고 전했다.

경영 성적에도 경고등이 켜졌다. 경쟁사인 앤트로픽이 코딩 등 기업용 AI 서비스를 앞세워 빠르게 시장 점유율을 높이고 있고, 작년 오픈AI가 연 매출 목표를 밑돌았고 주간활성이용자(WAU) 10억명 고지를 달성하지 못했다는 소식이 알려지자 투자자 심리가 악화하고 있다.

오픈AI의 기업가치는 IPO가 임박하면서 현재 8052억달러(약 1026조원)까지 치솟았지만, 올트먼 CEO가 이런 몸값을 지탱할 실적을 견인하지 못할 것이라는 우려가 커 IPO 계획에도 악영향이 불가피한 상황이다.

WSJ 올트먼 CEO의 이번 위기가 과거 테슬라 수장 자리를 잃을 뻔했다가 극적으로 재기한 머스크 CEO 사례와 비슷한 면이 있지만 차이도 크다고 분석했다. 머스크 CEO가 전기차 판매 성공, 스페이스X의 재활용 로켓 혁신 등 성과로 투자자 우려를 불식했지만, 올트먼 CEO는 이처럼 손에 잡히는 실적이 없다는 것이다.

머스크 CEO는 2018년 오픈AI를 떠났다. AI를 활용해 영리를 추구하자는 올트먼 CEO와 이견을 좁히지 못했기 때문이었다. 머스크 CEO는 오픈AI가 비영리 운영 약속을 어기고 부당한 확장을 꾀해 자신이 피해를 봤다면서 현 소송에서 회사 측이 올트먼 CEO를 해임하고 1340억달러(약 197조원)에 달하는 이익금을 비영리 재단에 환원할 것을 요구하고 있다.