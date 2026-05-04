이란 "미군 호르무즈 접근·진입 시도하면 공격할 것" 경고

트럼프 '해방 프로젝트'에 입장…"이란군과 통항 조율해야"

휴전위반 가능성 거론…"나중에 후회 말라" 미국 협력에도 위협

이란군이 미국의 호르무즈 해협 통항 지원 계획에 군사적 대응을 배제하지 않겠다고 경고하고 나섰다.



이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 4일(현지시간) 사령관 명의의 성명을 통해 "어떠한 외국군이라도, 특히 침략적인 미군의 경우 호르무즈 해협에 접근이나 진입을 시도하면 공격을 받을 것이라고 경고한다"고 밝혔다.

호르무즈 해협에 머무르는 유조선들. 로이터연합뉴스

중앙군사본부는 "우리는 호르무즈 해협의 안보를 완전하고 강력하게 유지하고 있다"며 "호르무즈 해협에 주둔한 이란군과 조율이 없다면 아예 이동하지 않음으로써 안전을 위태롭게 하지 말라고 모든 민간 선박과 유조선에 알린다"고 덧붙였다.



이 같은 이란 측의 경고는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나올 수 있도록 지원하는 '프로젝트 프리덤'(해방 프로젝트)을 시작하겠다고 밝힌 뒤에 나왔다.



트럼프 대통령은 이번 계획을 호르무즈 해협에 묶인 선박과 선원들에 대한 인도주의적 조치로 규정하며 국제사회의 협력을 촉구하기도 했다.



이란 중앙군사본부는 미국의 동맹과 주변국을 겨냥한 듯 미국의 프로젝트에 동조하지 말라는 경고도 내놓았다.



중앙군사본부는 "사악한 미국의 지지자들은 거스를 수 없는 후회로 치달을 행동을 일절 하지 않도록 조심해야 한다"며 "현재 상황을 파괴하기 위한 미국의 침략적인 행동은 상황을 더 악화하고 이 지역 선박들의 안전을 위태롭게 한다"고 강조했다.



앞서 이란 고위 당국자도 미국의 호르무즈 해협 통항 지원 계획 때문에 군사적 대응이 뒤따를 가능성을 거론했다.



에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책 위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "호르무즈 해협의 새로운 해상 질서에 대한 미국의 어떠한 개입도 휴전 위반으로 간주될 것"이라고 말했다.



아지지 위원장은 "호르무즈 해협과 페르시아만은 트럼프의 망상적인 (SNS) 게시물에 의해 관리되지 않을 것"이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령과 미국 정부는 프로젝트 프리덤의 구체적인 내용을 아직 공개하지 않았다.



월스트리트저널(WSJ)은 이번 계획이 호르무즈 해협의 통항을 당사국, 보험사, 해상운송 조직 등이 조율하도록 하는 프로세스라고 미국 당국자들을 인용해 보도했다.



이들 당국자는 미국 군함이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 호위하는 방안은 현재로선 이번 계획에 포함되지 않는다고 전했다.



다만 미군 중부사령부는 구체적인 군사작전의 내용을 설명하지 않은 채 이번 해방 프로젝트에 구축함, 항공기, 병력 등이 동원될 것이라고 발표했다.



호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장수위는 이란의 대응 방식에 따라 좌우될 것이라는 관측이 일반적이다.



트럼프 대통령은 인도적 절차인 이번 계획을 이란이 이를 방해한다면 "강력하게 대응할 수밖에 없다"는 입장을 밝혔다.

<연합>