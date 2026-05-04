민주당 강진군 후보들 “성추행·인사비리 의혹…강진원 사퇴하라” [6·3의 선택]

더불어민주당 전남 강진군 지방선거 후보자들이 성추행·인사비리 의혹이 제기된 무소속 강진원 강진군수 예비후보를 향해 사퇴를 촉구했다.

민주당 김주웅 전남도의원 후보 등 강진지역 후보자들은 4일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “강 예비후보를 둘러싼 각종 의혹은 공직 후보자의 도덕성과 자격을 근본적으로 의심하게 하는 중대한 사안”이라며 “군민 앞에 명확히 해명하고 즉각 사퇴하라”고 밝혔다.

더불어민주당 소속 전남 강진군 지역 지방선거 후보자들이 4일 오후 전남 무안군 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 최근 성추행, 인사비리 의혹이 제기된 무소속 강진원 강진군수 예비후보의 사퇴를 촉구하고 있다. 독자 제공

이들은 성추행 의혹을 비롯해 승진 인사 과정 금품 요구, 특정 업체 특혜 의혹, 불법 당원 모집 논란 등을 거론하며 “이 같은 문제들이 반복적으로 제기되고 있음에도 침묵으로 일관하는 것은 군민 신뢰를 저버리는 행위”라고 비판했다.

또 “답변을 회피한다면 정치적 책임을 지고 물러나야 한다”며 “피해 주장 당사자와 제보자에 대한 비난이나 압박, 회유 등 2차 가해를 하지 않겠다는 약속도 공개적으로 해야 한다”고 요구했다.

강 예비후보는 앞서 불법 당원 모집으로 민주당 경선에서 배제된 뒤 무소속 출마를 선언했으며, 재임 시절 인사 관련 금품 제공 의혹과 과거 성추행 의혹 등이 잇따라 불거지며 논란이 확산되고 있다.

이에 대해 강 예비후보 측은 “현재 상중으로 정치 활동을 중단한 상태”라며 “장례 이후 입장을 밝히겠다”고 전했다.