시장에서 만난 어린이에게 더불어민주당 하정우 북갑 보궐선거 후보를 '오빠'라고 부르라고 한 민주당 정청래 대표와 하 후보가 교육단체로부터 고발당했다.



'학생학부모교사인권보호연대'는 4일 보도자료를 내고 두 사람에 대한 아동복지법상 정서적 학대 혐의 고발장을 대검찰청에 제출했다고 밝혔다.

학생학부모교사인권보호연대 회원들이 4일 오후 서울 서초구 대검찰청 앞에서 정청래 더불어민주당 대표와 하정우 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보 고발 기자회견을 하고 있다.

이 단체는 "60대, 50대 남성인 이들이 8세 초등학교 1학년 여학생에게 '오빠'라고 부르도록 강요하고 재촉한 행위는 아동에게 심각한 수치심과 심리적 압박을 준 사건"이라며 "명백한 아동 인권 침해"라고 주장했다.



이어 "표를 얻기 위해 아동의 정서를 짓밟는 행위는 하 후보가 그간 말해온 '미래'와 'AI 윤리'가 얼마나 허구였는지 증명한다"며 "모든 어린이가 존엄하게 대우받아야 할 날을 앞두고 유력 정치인들이 어린아이를 정치적 소품으로 활용한 이번 사태는 교육계와 학부모들에게 큰 상처를 남겼다"고 덧붙였다.

이들은 지난 3일 초등학교 1학년 학생에게 정 대표가 하 후보를 '오빠'라고 불러보라고 말한 것과 관련, 정 대표와 하 후보를 아동복지법 위반(정서적 학대) 혐의로 대검찰청에 고발한다고 밝혔다.

정 대표는 지난 3일 부산 구포시장 지원 유세 중 만난 초등학생에게 "여기 정우 오빠, 오빠 해봐요"라고 말하고 하 후보도 "오빠"라고 언급했다. 두 사람은 이후 아동과 부모에게 공개 사과했다.

<연합>