[이코노 브리핑] 국민銀, 2026년 1.53조 민간중금리대출 공급 외

국민銀, 2026년 1.53조 민간중금리대출 공급

KB국민은행이 올해 1조5300억원 규모의 민간중금리 대출 공급에 나서겠다고 4일 밝혔다. KB국민은행은 이미 올해 1분기 3068억원을 중?저신용자에게 지원해 은행권 최다 규모를 달성했다. 이는 4대 시중은행 전체 공급 규모의 약 48%에 달한다. 민간중금리대출은 개인신용평점 하위 50% 고객에게 일정 금리 이하로 공급되는 비보증부 신용대출이다.

롯데손보, 자본 확충 경영개선계획 제출

금융당국으로부터 적기시정조치를 받은 롯데손해보험이 지난달 30일 경영개선계획서를 제출했다고 4일 공시했다. 해당 공시에는 사업비 감축과 부실자산 처분, 인력과 조직운영 개선, 자본금 증액 등 자본 적정성 제고를 위한 계획이 담겼다. 합병·금융지주회사의 자회사로의 편입이나 제3자 인수 같은 내용도 포함됐다. 금융위원회는 1개월 이내에 경영개선계획 승인 여부를 결정할 예정이다.

양도소득 내달 1일까지 신고·납부해야

지난해 부동산·주식 등을 팔고 예정신고를 하지 않았거나 해외주식 등을 거래해 양도소득이 생긴 사람은 내달 1일까지 양도세를 신고·납부해야 한다. 국세청은 앙도세 확정신고 납세자 약 22만명에게 신고 안내문을 발송했다고 4일 밝혔다. 홈택스(PC)·손택스(모바일)를 이용해 전자신고 하거나, 신고서를 서면 작성해 주소지 관할 세무서에 제출하면 된다.