[인사] 감사원 외

감사원 ◆고위감사공무원 승진 △공공재정회계감사국장 홍정상 △디지털〃 김태성 △국민제안감사1〃 김진경 △적극행정공공감사지원관 정연상 ◆고위감사공무원 전보 △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △ 사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1〃 최현준 △〃2〃 정의종 △국민제안감사2〃 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 ◆3급 승진 △산업·금융감사국 제1과장 정진수 △공공재정회계〃 제1〃 조성익 △외교·국방〃 제1〃 이관수 △반부패조사국 제3〃 임명효 △감찰관실 감찰담당관 문강희
IBK투자증권 ◆부서장 전임 <전문이사> △리스크관리부장 서보건
감사원 ◆고위감사공무원 승진 △공공재정회계감사국장 홍정상 △디지털〃 김태성 △국민제안감사1〃 김진경 △적극행정공공감사지원관 정연상 ◆고위감사공무원 전보 △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △ 사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1〃 최현준 △〃2〃 정의종 △국민제안감사2〃 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 ◆3급 승진 △산업·금융감사국 제1과장 정진수 △공공재정회계〃 제1〃 조성익 △외교·국방〃 제1〃 이관수 △반부패조사국 제3〃 임명효 △감찰관실 감찰담당관 문강희
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