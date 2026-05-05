유재성 경찰청장 직무대행… 가정의달 ‘스쿨존’ 현장점검

유재성(사진) 경찰청장 직무대행이 5월 가정의달을 맞아 어린이보호구역(스쿨존)과 운전면허시험장의 고령운전자 교육 현장을 점검했다. 경찰은 올해 스쿨존 주변 시설물 정비와 가상현실(VR)을 활용한 고령운전자 운전진단시스템 도입에 나서고 있다.



유 대행은 4일 서울 강서구 가양초등학교 주변 스쿨존을 방문해 주변 시설물을 점검했다. 서울 강서경찰서는 지방자치단체와 함께 이 지역에 차량용 방호울타리와 시선유도봉을 설치하고 기종점 노면표시를 재포장하는 등 정비 작업을 하고 있다. 경찰청은 지난 2월부터 8주간 전국 스쿨존 시설물을 일괄점검하고 보행 안전시설 보강에 나서고 있다.