경기북부 군사구역 태양광 확대… ‘에너지고속도로’ 구축 속도 낸다

에너지公, 보급 타당성 연구 발주

총 1715㎢… 서울 면적의 2.8배

6월 이후 구체 계획 마련할 듯

경기북부 군사시설보호구역에 태양광 발전시설 구축이 본격화한다. 당국이 발전시설 보급 타당성 조사에 착수한 것이다. 이재명정부가 4년 내 태양광 발전시설을 3배 가까이 늘린다는 목표를 세운 가운데 전력 수요가 집중된 수도권 부지부터 보급에 속도를 내는 모습이다.

사진=게티이미지뱅크 제공

4일 기후에너지환경부에 따르면 산하기관인 한국에너지공단은 최근 ‘경기북부 접경지역 재생에너지 보급 타당성 조사’ 연구용역을 발주했다. 과업내용서를 보면 일조량, 도입 기술·자재, 예상 발전량 등 시뮬레이션 결과와 공공성을 고려해 경기북부 군사시설보호구역 내 태양광 발전단지 조성 최적안을 도출하는 게 목표다. 조사결과는 올 연말 전에 나올 예정이다.



기후부는 지난달 초 국무회의에 ‘에너지 대전환 추진계획’을 보고하면서 2030년 재생에너지 100GW(기가와트) 보급 목표를 조기 달성해 발전 비중을 20% 이상까지 확대한다고 밝혔다. 비중이 가장 큰 태양광의 경우 현재 31GW 수준에서 2030년 87GW까지 늘려야 한다. 기후부 관계자는 이번 타당성 조사 용역에 대해 “2030년까지 늘려야 하는 태양광 56GW에 포함되는 용량”이라고 했다.

군사시설보호구역 태양광 발전시설 보급은 그간 정치권에서 논의되던 ‘경기북부 에너지고속도로’ 구상과도 맞닿아 있는 사업이다.



여당 의원 중심으로 접경지역 주민의 재산권 손실 등을 보전하기 위한 대안으로 재생에너지 발전시설에 송전망까지 포함한 경기북부 에너지고속도로 추진 논의가 최근까지 이어졌다. 군사시설보호구역은 경기북부 면적 중 40% 수준인 1715㎢로 서울 면적(약 605㎢)의 약 2.8배 규모다. 이는 건축물 신축이 원칙적으로 금지되는 통제보호구역(군사분계선 10㎞ 이내)과 제한적으로만 신·증축이 가능한 제한보호구역(25㎞ 이내)으로 구분된다.



경기북부 군사시설보호구역을 포함한 구체적인 태양광 확대 계획은 오는 6월 ‘한국형 녹색전환’(K-GX) 전략이 확정된 이후 마련될 예정이다. 현재 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 단장을, 김성환 기후부 장관이 간사를 맡은 민관합동 K-GX 추진단이 이 논의를 진행 중이다. 기후부 관계자는 “연도·지역별 보급 계획을 담은 태양광 생태계 활성화 방안을 준비 중”이라며 “K-GX 전략 후속조치 일환으로 발표할 계획”이라고 했다.