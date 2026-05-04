김태년 “일 잘하는 국회”… 조정식 “정부와의 호흡”… 박지원 “더 풍부한 조언”

차기 국회의장 경선 ‘3파전’



국회 소통관서 회견 열고 출사표

11~12일 첫 권리당원 투표 진행

13일 의원 투표 뒤 최종후보 선출

22대 국회 후반기 2년을 책임질 국회의장 선출이 더불어민주당 김태년·조정식·박지원(출마선언 순) 의원 간 ‘3파전’으로 치러질 전망이다. 이번 선거부터 적용되는 당원투표가 변수로 꼽히는 가운데 후보군들은 모두 이재명정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다고 밝혔다.



민주당 의장 경선후보 등록일인 4일 세 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 출마를 선언했다. 원내 다수당에서 의장 후보를 선출한 뒤 본회의 표결로 국회의장을 선출하는 것을 고려하면 사실상 민주당 경선 승자가 국회의장으로 선출된다.

22대 국회 후반기 국회의장 선거에 출사표를 던진 더불어민주당 김태년(왼쪽부터), 조정식, 박지원 의원이 4일 오전 국회 소통관에서 각각 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

가장 먼저 소통관 회견장에 선 김태년 의원(5선)은 ‘일 잘하는 국회’를 내세웠다. 그는 “국민주권 시대를 제도로 완성하고 대전환의 파고 앞에서 대한민국의 미래를 지켜내는 두 가지 과제를 동시에 해내기 위해서는 일 잘하는 국회가 필요하고 그 중심에는 일 잘하는 국회의장이 있어야 한다”고 했다. 2020년 코로나 사태 당시 민주당 원내대표를 지낸 김 의원은 당내 대표적인 ‘정책통’으로 꼽힌다. 생활밀착형 공약을 선별하는 민주당의 ‘착!붙 공약 프로젝트’ 단장도 맡고 있다.



조정식 의원(6선)은 ‘호흡’과 ‘안정감’을 강조했다. 그는 “집권 여당 출신 국회의장에게 무엇보다 중요한 것은 바로 정부와의 호흡과 안정감이고 지금은 손발을 맞춰볼 여유도 없다”면서 “국정철학을 뼛속까지 이해하고 함께 뛰며 책임질 수 있는 사람, 검증된 6선 조정식이 적임자”라고 말했다. 조 의원은 이재명 대통령이 당 대표였던 2022년 당 사무총장을 지냈고 지난해 대통령 정무특보로 위촉됐다. 이를 놓고 당 안팎에서 ‘명픽(이 대통령 선택)’은 조 의원이라는 평가가 나왔다.



국회 최고령 의원인 박지원 의원(5선)은 ‘경륜’을 강조했다. 그는 “대통령이 결단해야 할 때 누가 국민을 대신해서, 누가 국회를 대표해서 더 풍부하게 조언하고 직언하며, 누가 책임지고 그 짐을 함께 나눌 수 있겠는가”라며 “산전수전 다 겪어본 박지원, 국민과 당원이 압도적으로 지지하는 박지원이 조금은 더 잘해내지 않겠는가”라고 강조했다. 김대중정부에서 청와대 비서실장, 문재인정부에서 국가정보원장을 지낸 박 의원은 높은 인지도가 최대 강점이다.



국회직인 국회의장 선거엔 그간 의원 투표만 반영됐지만, 이번 선거에서는 처음으로 권리당원 투표가 반영된다. 민주당은 11∼12일 권리당원 온라인투표와 13일 당일 의원 현장투표를 거쳐 최종 후보를 선출한다.