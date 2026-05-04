한반도 경색 국면마다 해빙 디딤돌 역할 [北 여자축구 12년만에 방남]

남북 스포츠교류사



1963년 회담 시작 불구 성과 없다가

1990년 통일 축구 대회 열며 본격화

1991년 탁구세계선수권 첫 단일팀

2018년 평창 동계 오륜땐 정점 찍어

고위급 정치회담 통로 수단 등 활용

북한의 여자축구 클럽팀인 내고향여자축구단의 방한으로 8년 만에 남북 교류의 길이 다시 열릴지 주목된다. 스포츠가 주요 국면에서 남북 경색 완화의 디딤돌로 활용돼 왔기 때문이다.



남북 스포츠 교류는 1963년 도쿄올림픽 단일팀 구성을 위한 남북체육회담이 열린 것이 시작이었다. 이후 이렇다 할 성과가 없다가 1990년대 급진전을 보이기 시작했다. 그 출발점은 1990년 열린 ‘남북 통일축구대회’. 분단 이후 최초의 남북 체육 교류였다.

국제탁구연맹(ITTF) 투어 대회인 2018 코리아오픈 국제탁구대회에 참가하는 북한 탁구대표팀 선수들이 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 세계일보 자료사진

1991년에는 최초의 남북 단일팀이 꾸려졌다. 그해 4월 일본 지바 세계탁구선수권대회에서 ‘코리아’라는 이름의 단일팀이 출전했다. 남측 현정화와 북측 리분희가 함께한 여자팀은 세계 최강 중국의 9연패를 저지하며 단체전 우승이라는 ‘각본 없는 드라마’를 썼다. 이어 6월 포르투갈 세계청소년축구대회도 남북 단일팀으로 출전해 8강 진출의 성과를 거뒀다.



이러한 체육 교류의 흐름은 그해 9월 남북 유엔 동시 가입과 12월 남북기본합의서 채택, 이듬해 한반도 비핵화 공동선언으로 이어지는 해빙 국면의 토대가 됐다.



2000년에도 6·15 공동선언의 훈풍 속에 2000년 시드니 올림픽 개회식에서 남북 선수단이 분단 이후 국제 종합대회 최초로 공동 입장이 이뤄졌다. 이후 남북 선수단은 2002년 부산 하계아시안게임, 2003년 아오모리 동계아시안게임·대구 유니버시아드, 2004년 아테네 하계올림픽, 2006년 토리노 동계올림픽·도하 하계아시안게임, 2007년 창춘 동계아시안게임에서도 손을 맞잡고 함께 입장했다.

2014년 인천 아시안게임은 스포츠가 고위급 정치회담의 통로가 된 사례였다. 당시 남북관계 악화 속에서도 북한은 선수단을 보냈고, 폐회식에는 황병서·최룡해 등 ‘실세 3인방’을 포함한 최고위급 대표단이 전격 방남해 남측 국가안보실장과 면담하는 극적인 장면을 연출했다.



2018 평창 동계올림픽은 스포츠 남북 교류의 정점이었다. 김정은 노동당 총비서가 그해 신년사에서 ‘대표팀 파견’을 전격 선언하면서 풀린 남북관계는 미국까지 포함한 ‘비핵화 대화’로 확장돼 전 세계의 주목을 받았다. 남북은 개회식에 한반도기를 앞세워 공동 입장했으며, 설상 종목 대표팀은 북한의 마식령스키장에서 합동훈련을 진행하기도 했다. 여자아이스하키는 올림픽 사상 첫 남북 단일팀이 구성됐다.



하지만 2019년 ‘하노이 노딜’ 이후 북한이 적대적 두 국가 기조를 선언하면서 남북의 스포츠 교류도 전면 중단됐고, 8년 만에 다시 북한 선수들이 방한하게 됐다.