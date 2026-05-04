미세키서울, 맨라인 전개 본격화…용산 아이파크몰에 플래그십 스토어 오픈

미세키서울이 용산 아이파크몰에 새로운 플래그십 스토어를 오픈하며 오프라인 영역 확장에 속도를 내고 있다. 이번 매장에서는 기존 우먼라인과 함께 맨라인도 함께 선보이며 브랜드 전개의 폭을 넓혔다.

용산 매장에서는 아이브(IVE) 레이와 함께한 H/S 컬렉션도 성수 팝업스토어와 동시에 가장 먼저 선발매됐다. 구매 금액대별 기프트도 함께 마련돼 매장을 찾은 고객들이 다양한 구성으로 제품을 경험할 수 있도록 했다.

특히 이번 플래그십 스토어는 기존 우먼라인 중심에서 나아가 맨라인까지 본격적으로 선보이는 공간이라는 점에서 의미를 갖는다. 그동안 우먼라인과 함께 맨라인을 운영해온 미세키서울은 용산 매장을 계기로 남성 고객과의 접점을 한층 확대할 계획이다. 이를 통해 상품군을 확장하고 고객층 다변화에 나선다는 전략이다.

미세키서울은 에프컴바인(대표 김건주)이 2023년 9월 론칭한 K-패션 브랜드다. 블랙·화이트·그레이 등 모노톤 컬러와 비대칭 디테일을 중심으로, 제품보다 ‘설렘’이라는 감정이 먼저 떠오르는 브랜드를 지향해 왔다. 특히 ‘가상의 일본인 디자이너 미세키 레이’라는 페르소나를 설정해 브랜드 몰입도를 높이는 데 집중했다.

온라인에 무신사에서 거래액 성장세를 기록한데 이어 오프라인 영역 확장도 지속됐다. 오프라인에서는 2025년 10월 서울 한남동에 첫 플래그십 스토어를 열었다. 이후 지난 3월 서울 잠실 롯데월드몰 팝업스토어와 5월 성수 연무장길 팝업스토어를 차례로 선보이며 공간 확장을 이어가고 있다.

미세키서울 관계자는 “이번 용산 아이파크몰 플래그십 스토어 오픈은 더 많은 고객들이 미세키서울의 세계관과 제품을 직접 경험할 수 있는 공간을 넓혀가는 의미 있는 발걸음”이라며 “우먼라인과 함께 맨라인까지 만나볼 수 있는 이번 매장을 통해 브랜드의 다양한 매력을 전달하고 남녀 고객 모두와 더욱 가까워지길 기대한다”고 전했다.