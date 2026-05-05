메타플렉스, CIS 2026서 AI 시대 온체인 인프라 방향 제시

맥킨지 홈 메타플렉스 재단 미국 대표가 서울 더 플라자호텔에서 열린 CIS 2026에서 발표를 진행하고 있다.

솔라나 기반 디지털 자산 인프라 프로젝트 메타플렉스(Metaplex)가 ‘크립토 인베스트먼트 쇼 2026(CIS 2026)’에 참여해 AI 에이전트 확산에 대응하는 온체인 인프라 전략을 소개했다.

이번 행사는 쟁글 주최, 한화투자증권 후원으로 지난 4월 17일부터 19일까지 서울 더 플라자호텔과 성수동 에스팩토리에서 개최됐다. 기관 투자자 중심 포럼과 개인 투자자 대상 프로그램이 병행되며 디지털 자산 시장 전반에 대한 논의가 이어졌다.

행사에서는 실물자산 토큰화(RWA), 스테이블코인, 전통 금융과 블록체인 융합, 글로벌 시장 변화 등이 주요 주제로 다뤄졌다.

맥킨지 홈 메타플렉스 재단 미국 대표는 발표를 통해 AI 에이전트와 블록체인 결합 흐름 속에서 인프라의 역할을 강조했다. 특히 메타플렉스가 온체인 상에서의 정체성 부여와 자산 활동을 지원하며, AI 기반 경제 활동의 기반이 될 수 있다는 점을 설명했다.

메타플렉스는 토큰과 NFT 발행·관리·유통을 지원하는 솔라나 생태계 인프라로, 현재까지 1500만 명 이상의 사용자가 이용한 것으로 집계됐다. 누적 거래 처리 및 자산 생성 규모도 각각 10억 건을 넘어선 것으로 알려졌다. 최근에는 토큰 발행, RWA, AI 기반 활용 등으로 영역을 확장하고 있다.

행사 기간 동안 성수 에스팩토리 현장에서는 부스를 운영하며 개인 투자자 및 업계 관계자들과 직접 소통하는 시간을 가졌다. 현장에서는 AI 에이전트, 온체인 자산 구조, 토큰 경제 모델 등 주요 이슈에 대한 논의가 이어졌다.

메타플렉스는 DAO 기반 거버넌스를 통해 프로토콜 수익 일부를 생태계에 환원하는 구조를 운영 중이며, 이를 통해 온체인 경제의 지속성과 확장성을 강화한다는 계획이다.

맥킨지 홈 대표는 “한국은 디지털 자산과 기술에 대한 이해도가 높은 시장”이라며 “앞으로 국내 개발자와 파트너, 커뮤니티와의 협력을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.