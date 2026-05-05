국내 교육 환경이 제도 중심으로 재편되면서 학부모들의 의사결정 방식에도 변화가 나타나고 있다. 학교 선택과 입시 전략 중심에서 벗어나 자녀의 학업 연속성과 가족의 장기 체류 기반을 함께 고려하는 흐름이 늘고 있다.

미국 보딩스쿨은 이러한 변화 속에서 주요 선택지로 언급된다. 미국 사립 K-12 교육기관은 인가 체계를 기반으로 국제학생을 수용하며, 학생비자(F-1)를 통해 전 학년 과정 이수가 가능하다. 기숙형 교육 환경에서는 학업과 비교과 활동, 진학 상담이 함께 운영된다.

입시 준비 방식도 세분화되는 추세다. 교육 컨설팅 기관을 통한 맞춤형 진학 설계와 데이터 기반 분석을 활용한 장기 계획 수립이 확대되고 있다. 다만 해외 교육을 지속하기 위해서는 체류 자격 유지가 중요한 변수로 작용한다. 학생비자를 기반으로 한 유학은 일정 시점 이후 체류 연장이나 신분 변경 과정이 필요하다.

이와 관련해 국민이주㈜는 투자이민과 교육 연계를 주제로 한 세미나를 오는 7일 서울 역삼동에서 개최한다.

미국투자이민(EB-5)을 통한 영주권 확보 방안도 함께 거론된다. 일정 요건을 충족하면 투자자와 배우자, 21세 미만 자녀가 함께 영주권을 신청할 수 있어 교육과 체류를 함께 설계할 수 있는 구조로 활용된다.

영주권 취득 시 교육 환경에도 변화가 생긴다. 학비 구조와 장학 제도 접근성, 가족 동반 거주 여부 등에서 차이가 발생할 수 있다. 최근에는 한국과 미국을 오가는 생활 방식도 일부 가정에서 검토되고 있다.

투자이민 시장에서는 프로젝트 선택 기준도 세분화되는 흐름이다. 영주권 취득 가능성뿐 아니라 투자 구조와 자금 회수 가능성, 사업 안정성 등을 함께 고려하는 사례가 늘고 있다.

보스턴 지역 공공 인프라 개발 사업인 ‘벙커힐 프로젝트’는 공공 주택 재개발 사업으로 알려져 있으며, 투자 구조와 진행 절차 측면에서 사례로 언급된다.

국민이주㈜ 김지영 대표는 최근 상담 동향과 관련해 “교육과 체류를 분리하기보다 하나의 구조로 이해하는 경우가 늘고 있다”며 “영주권 취득 과정의 안정성과 프로젝트 구조에 대한 이해가 함께 고려되는 흐름”이라고 말했다. 이어 “자녀 교육을 목적으로 하는 경우 일정의 예측 가능성과 자금 회수 구조를 함께 검토하는 사례가 있다”고 덧붙였다.