시민단체 “법원 증거보전 신청·선관위 고발”… 민주당 경선 공정성 공방 확산

광주·전남 지역 시민단체가 더불어민주당 경선 과정의 공정성 문제를 제기하며 법적 대응에 나섰다.

국민주권사수광주전남민주시민연대(상임대표 김범태)는 서울중앙지법에 증거보전신청서를 제출하고, 중앙선거관리위원회에 고발장을 접수했다고 4일 밝혔다.

서울중앙지법에 증거보전신청서를 접수하는 국민주권사수 광주전남시민연대 김범태 대표(가운데), 법치민주화를위한무궁화클럽 김장석 대표(왼쪽 첫번째), 안병하인권학교 안호재 대표. 시민연대 제공

김범태 상임대표는 “기자회견에서 밝힌 대로 법원에 증거보전신청서를 제출했다”며 “법원의 판단이 내려지면 경선 과정에서 제기된 의혹의 실체를 확인할 수 있을 것으로 본다”고 주장했다. 이어 “결과에 따라 추가적인 사법적 조치를 검토하겠다”고 덧붙였다.

중앙선관위 고발과 관련해서는 “당내 경선이라도 공직선거법 취지를 준용해야 한다”며 “고의 여부와 관계없이 절차상 하자가 있다면 선거의 정당성이 문제 될 수 있다”고 주장했다. 그러면서 “선관위 판단에 따라 수사기관이 관련 사실을 규명할 것으로 기대한다”고 말했다.

이 단체는 경선 과정에 중대한 문제가 있다고 판단될 경우 향후 선거 결과에도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 다만 실제로 선거 무효나 재선거 여부는 법원 판단 등 복합적인 절차를 거쳐야 하는 사안이다.

김 대표는 또 “경선 전 과정을 투명하게 공개하면 논란이 해소될 수 있다”며 “의혹이 해소되지 않을 경우 지역 내 갈등이 확대될 수 있다”고 주장했다.

한편 시민연대는 이날 오전 광주 더불어민주당 시당 앞에서 ‘투쟁 16일차’ 집회를 이어갔다. 집회에서 이주연 대외협력위원장은 “지역 정치인들이 책임 있는 태도를 보여야 한다”며 입장 표명을 촉구했다.

이에 대해 더불어민주당 측은 경선 절차가 정당하게 진행됐다는 입장을 유지하고 있어, 관련 논란은 당분간 이어질 것으로 보인다.