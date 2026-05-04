이장우, 출마 선언서 민선7기 맹공…허태정, 자치구별 공약 발표 [6·3의 선택]

6·3 지방선거에서 재선에 도전하는 국민의힘 이장우 대전시장 후보가 상대 후보인 더불어민주당 허태정 후보의 민선7기 시정에 대한 공세로 경쟁의 서막을 열었다.

이장우 후보는 4일 대전시의회에서 연 출마 기자회견에서 허태정 후보의 민선7기 시정을 ‘무능·무대책·무책임’의 3무(無)로 규정하며 “민선8기 4년 동안 지지부진하던 시민숙원을 속시원하게 해결한 일 잘하는 유능한 후보를 선택해달라”고 했다.

국민의힘 이장우 대전시장 후보(왼쪽)와 민주당 허태정 대전시장 후보. 후보측 제공

이 후보는 민선7기를 ‘깜깜이 시정’으로 규정하며 맹공을 퍼부었다.

그는 “민선7기 중소벤처기업부는 세종으로, 한국원자력연구원 미래사업은 경주로 빼앗겼다”면서 “스타트업 파크와 K-바이오 랩허브 등 국책사업 유치에도 고배를 마셨다”고 비판했다. 이어 “네이버 데이터센터 유치 실패, 1조8000억 평촌LNG발전 포기, 대전열병합발전 현대화 사업 방관 등은 AI 시대를 앞두고 ‘전력자립 무대책’이자 대전산업 미래를 외면한 ‘깜깜이 시정’이었다”고 비난 수위를 높였다.

지역 화폐 정책인 ‘온통대전’ 예산 낭비와 도시철도 2호선 사업비 급증 등에 대한 책임론도 제기했다.

이 후보는 “2022년 시장 선거를 앞두고 캐시백 인센티브를 15%로 확대해 재정 조기 소진을 자초했다”며 “당시 연말까지 정상 지급을 위해 1080억원에 이르는 추가경정예산이 필요한 최악의 상황이었다”고 직격했다.

도시철도 2호선 트램에 대해선 “허태정 시정의 결정 장애로 애초 7492억이던 총사업비가 1조5069억으로 불어났고 사업비의 40%를 대전시민에 부담시켰다”면서 “3000억원 상당의 시민 혈세 증가에 대해 책임져야 한다”고 직격했다.

이 후보는 허 후보에게 정책 토론회도 제안했다.

그는 “허 후보에게 선거 운동 기간 10회 분야별 정책토론회를 제안한다”며 “대전시민들이 진정 정책과 공약 중심의 공정하고 냉철한 판단할 수 있는 공개 토론이 될 것”이라고 했다.

이 후보는 1호 공약으로는 도시철도 3·4·5·6호선에 무궤도 트램(3칸 굴절버스)을 도입해 임기 4년 내 개통하겠다는 구상을 내놨다. 대전에 거주하는 농업·임업인 1만9000여명에 연 100만 원의 공익 수당을 지급도 약속했다. 또 이재명 정부 내엔 대전·충남 행정통합은 없다고 선을 그렀다. 그는 “지방 분권의 철학 없는 현 정부하에서는 절대 충남과 통합하지 않겠다”며 “이번 선거는 ‘대전 지우기’ 대전·충남 졸속 통합에 대한 심판의 선거”라고 밝혔다.

이와 관련 민주당 대전시당은 이 후보가 내란에 동조한 정진석 전 대통령비서실장의 충남 공주·부여&·청양 보궐선거 공천 논란과 관련된 질의에 “당이 결속해야 할 때”라고 답변한 것에 대해 “단순한 회피가 아닌 명백한 ‘윤 어게인’ 동조”라며 “대전시민은 지방선거에서 친윤 세력의 망령을 단호히 저지하고 침묵으로 일관한 부역자를 엄중히 심판할 것”이라고 주장했다.

허 후보는 이날 5개 자치구별 맞춤형 공약을 발표했다.

허 후보는 동구엔 대전역세권 복합2구역 개발 속도와 대전의료원 건립 조속 완료를 약속했다. 중구엔 7개 권역별 생활 권역화와 중구소방서 건립, 서구엔 둔산지구 노후 아파트 단지의 재건축, 대덕구엔 대전·대덕 산업단지 재창조, 유성구엔 대전교도소 조속 이전 등을 내놨다.