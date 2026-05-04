경주시 '어린이날 큰잔치', 전시·공연·체험행사 풍성

경주축구공원서 축하공연·안전체험 등 다채로운 행사 마련

체험부스 20여 개, 전시·캠페인 10여 개, 안전관리도 강화

경북 경주시가 제104회 어린이날을 맞아 오는 5일 경주축구공원 5·6구장에서 '행복한 우리들의 어린이날 큰잔치'를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 어린이들이 하루의 주인공으로 마음껏 뛰놀고, 가족과 함께 소중한 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다.

경주시 어린이날 큰잔치 포스터. 경주시 제공

다채로운 축하공연을 비롯 체험, 전시, 캠페인 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

기념식은 그린나래 시범단의 태권도 공연을 시작으로 아동권리헌장 낭독, 모범어린이 시상, 경주시청소년합창단 공연 순으로 진행한다.

체험 프로그램은 당일 오전 11시부터 오후 3시까지 운영한다.

행사장에는 솜사탕 만들기 등 먹거리 체험을 비롯 에너지 체험 키트, 나만의 키링 만들기, 전기자동차 만들기 등 어린이들의 호기심과 창의력을 키울 수 있는 20여 개 체험 부스를 마련한다.

특히 경주만의 특색을 담은 동경이 체험과 동경이 포토존도 운영해 행사장을 찾은 어린이와 가족들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

전시·캠페인 부스도 함께 운영한다. 경찰·소방차량과 장비 전시를 통해 어린이들에게 특별한 볼거리를 제공하고, 아동권리 및 아동학대 예방캠페인, 드림스타트 홍보 등 10여 개 부스를 통해 유익한 정보와 교육적 메시지도 전달한다.

경주시는 행사를 앞두고 가족 단위 방문객이 많이 찾을 것으로 예상되는 만큼 안전한 행사 운영에도 힘을 쏟는다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "어린이들이 마음껏 웃고 뛰놀며 가족과 함께 특별한 하루를 보낼 수 있도록 세심하게 행사를 준비하겠다"고 말했다.