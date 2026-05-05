영국 권위의 부커상 재단이 수여하는 인터내셔널 부커상이 올해 10주년을 맞아 실시한 독자 투표에서 한강(사진)의 ‘채식주의자’가 최고 수상작으로 뽑혔다. 4일(현지시간) 부커상에 따르면 지난 2∼4월 홈페이지에서 2016∼2025년 수상작 10편을 놓고 진행한 투표에 독자 약 1만명이 참여했으며, 그중 3분의 1이 ‘채식주의자’를 선택했다. 한강은 2016년 ‘채식주의자’로 번역가 데버라 스미스와 함께 이 상을 받았다.
재단은 “채식주의와 관련된 이데올로기에 대해 대담하고 날카로운 질문을 던진다는 점에서 특별하다”, “여성혐오, 가족, 가정폭력이 얽혀 있는 방식을 가장 용감하게 묘사한 작품” 등의 독자 평가를 전했다.
한강의 ‘채식주의자’… 부커상 최고작 선정
영국 권위의 부커상 재단이 수여하는 인터내셔널 부커상이 올해 10주년을 맞아 실시한 독자 투표에서 한강(사진)의 ‘채식주의자’가 최고 수상작으로 뽑혔다. 4일(현지시간) 부커상에 따르면 지난 2∼4월 홈페이지에서 2016∼2025년 수상작 10편을 놓고 진행한 투표에 독자 약 1만명이 참여했으며, 그중 3분의 1이 ‘채식주의자’를 선택했다. 한강은 2016년 ‘채식주의자’로 번역가 데버라 스미스와 함께 이 상을 받았다.
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