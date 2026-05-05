노원 ‘푸른숲 작은도서관’ 확장 이전… 생태환경 특화

서울 노원구가 18일 상계1동 주민센터 내의 ‘푸른숲 작은도서관’을 확대 이전한다. 환경 특화 도서관으로 운영된다.



4일 구에 따르면 이전 대상지는 수락산역세권 청년주택(상계동 1412) 기부채납 공간이다. 도보 5분 거리 내에 서울노일초, 서울노원교, 노일중, 노원구청소년상담복지센터, 상계청소년문화의집 등 아동·청소년 시설이 밀집해 있다.



도서관은 기존 109㎡보다 두 배 이상 확대된 연면적 249.24㎡ 규모로 조성했다. 넓어진 공간은 자료실 및 열람실, 커뮤니티실, 무인카페로 구성됐다.



푸른숲 작은도서관은 생태환경·저탄소 관련 문화프로그램에 특화된 도서관으로 운영될 예정이다. 독서토론, 독서동아리 활동을 통한 독서 문화 확산이라는 기본적인 사업과 함께 공연, 강좌, 전시 등 프로그램은 생태환경에 초점을 맞춘다. 이를 위해 작은도서관 운영위원회의 주민과 구의 사서 인력이 협업한다.



오승록 구청장은 “작은도서관의 가능성과 지역사회에서의 역할이 날로 커지고 있다”며 “단순한 접근성 확대를 넘어 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.