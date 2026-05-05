결혼 숨긴 KCM에 충격 받은 비 "이 사람한테 난 뭘까"

가수 비가 친구인 가수 KCM이 결혼했다는 걸 몰랐다고 했다. KCM은 결혼했다는 걸 약 13년 간 숨겨왔다.

비와 KCM은 SBS TV 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'가 4일 공개한 예고 영상에 등장했다.

비와 KCM의 관계에 대해 들은 이상민은 비에게 "이렇게 친한데, 결혼한 걸 13년 동안 어떻게 숨길 수가 있냐"고 물었다.

비는 기사를 보고 결혼했다는 걸 알았다며 당시 상황을 설명했다.

비는 "이 사람한테 나는 뭐지, 되게 격 없이 지냈다고 생각했는데"라고 말했다.

탁재훈은 KCM에게 "네가 뭔데 숨기냐. 나도 결혼하고 이혼한 거 다 밝히는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

KCM은 9살 어린 아내와 15년 전부터 함께 살며 2012년 첫째 딸을, 2022년엔 둘째 딸을, 지난해 12월엔 셋째 아들을 낳았다.

두 사람은 2021년 9월 혼인신고를 하긴 했으나 결혼식은 하지 않았고, 결혼 사실을 숨겨오다가 최근 공개했다.

KCM은 각종 예능프로그램에 나와 경제적 문제로 결혼 사실을 알릴 수 없었다고 했다.

<뉴시스>