광주 도심서 고교생 2명 ‘묻지마’ 흉기 피습… 여고생 1명 사망

심야 대학가 인근 보행로에서 참변… 시민 도우려다 B군도 부상

경찰, 20대 남성 용의자 특정 후 추격 중… “피해자들과 일면식 없어”

어린이날인 5일 새벽, 광주 도심 한복판에서 고등학생 2명이 괴한이 휘두른 흉기에 찔려 1명이 숨지고 1명이 다치는 참변이 발생했다. 경찰은 용의자를 특정하고 대대적인 추적에 나섰다.

광주 광산경찰서 등에 따르면 이날 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년 A양이 신원미상의 남성이 휘두른 흉기에 목 부위를 찔렸다.

119구급대. 연합뉴스

당시 인근을 지나던 비슷한 연령대의 B군은 A양의 비명을 듣고 도움을 주기 위해 현장으로 다가갔으나, 괴한으로부터 공격을 받아 역시 부상을 입었다.

사건 직후 A양은 긴급히 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다. B군은 병원 치료를 받고 있으나 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

조사 결과, 피해 학생들은 서로 다른 학교에 재학 중이었으며, 용의자와도 일면식이 없는 사이인 것으로 잠정 파악됐다. 사건이 발생한 장소는 대학교 인근 도심 보행로였으나, 심야 시간대라 통행량이 적어 인명 피해가 컸던 것으로 전해졌다.

사건 당시 주변에 있던 또 다른 시민의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 20대 중반의 남성을 용의자로 특정했다.

경찰 관계자는 “용의자를 특정해 현재 뒤를 쫓고 있다”며 “검거 후 정확한 범행 동기와 경위를 엄정히 조사할 방침”이라고 밝혔다.