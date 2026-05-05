청와대는 호르무즈해협에서 한국 선사가 운용하는 선박에 폭발 사고가 발생한 것에 대해 “정확한 원인이 무엇인지 파악해야 하는 상황”이라며 사태 파악에 집중하고 있다. 피격 여부 등에 대한 관심이 커진 상황에서 정확한 사고 원인 확인이 우선이라는 신중한 태도를 보이며 추후 대응 방향을 설정하는 데 고심하는 분위기다.

청와대 관계자는 5일 오전 “선원들의 안전은 확보했고, 선박은 예인해 수리 과정에서 정확하게 사고 원인이 무엇인지 파악해야 하는 상황”이라고 말했다.

청와대는 호르무즈해협에서 한국 선사가 운용하는 선박에 폭발 사고가 발생한 것에 대해 정확한 사고 원인 확인이 우선이라고 밝혔다. 뉴스1

청와대는 국가안보실을 중심으로 외교부와 해양수산부 등 관계부처의 대응 현황을 살피며 정확한 상황을 파악하고 있는 것으로 알려졌다. 현재까지는 이번 사고와 관련해 청와대에서 국가안전보장회의(NSC) 등 안보 관련 회의가 열리지는 않았다. 청와대 관계자는 “지금은 초동 단계의 대응이고, 원인이 정확히 밝혀져야 대응을 할지 말지 판단하는 것”이라고 했다.

청와대는 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협 개방을 위한 미국의 작전인 ‘해방 프로젝트’ 참여를 압박하는 것에 대해서도 ‘정확한 사고 원인 파악이 우선’이라는 입장을 내비치며 즉각 대응하기보다는 신중하게 상황을 살피는 모습이다.

앞서 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “이란은 해방 프로젝트 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 했다. 일각에서 이번 일로 호르무즈해협에 대한 미국의 파병 압력이 더 거세지는 것 아니냐는 관측도 나오고 있는 상황에서 향후 대응 방향을 두고 청와대의 고민이 깊어질 것으로 보인다.

외교부에 따르면 폭발·화재 사고가 발생한 해당 선박에 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함해 선원 24명 모두 피해가 없는 것으로 파악됐다. 선박 내 화재도 진압돼 추가 피해는 없는 상태다. 다만 선박의 정상 운항 가능 여부는 아직 불확실하다.

앞서 전날 오후 8시40분쯤 호르무즈해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 정박 중이던 한국 선사 운용 화물선(HMM NAMU·파나마 국적)에서 폭발과 화재가 발생했다.