정청래,'조작기소 특검' 시점에 "국민·당원·의원 총의로 선택"

"허위 조작 피의자, 일반 국민이든 대통령이든 누구나 평등하게 구제받아야"

더불어민주당 정청래 대표는 5일 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안' 처리 시기 및 절차 문제와 관련해 "국민, 당원, 의원 총의를 모아 가장 좋은 선택을 하겠다"고 밝혔다.



정 대표는 이날 경기도 동두천 큰시장 유세 후 기자들과 만나 "어제 청와대 브리핑도 있었기 때문에 당·청(민주당·청와대)이 조율해야 한다"며 이같이 말했다.

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

그는 "의원총회를 통해서 (의원들의 의견을 모으고), 또 당원들의 뜻도 물어서 어떻게 하는 것이 좋을지 판단해볼 것"이라고 강조했다.



이재명 대통령은 '조작 기소 특검'과 관련해 "구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라"고 말했다고 홍익표 청와대 정무수석이 전날 브리핑을 통해 전했다.



이 대통령의 이 같은 주문에 더해 특검법안 발의 이후 중도층 이탈, 보수 결집 우려로 지방선거에 악영향을 줄 것이라는 우려가 당내에서 제기되고 있다.



'의견 수렴'에 방점을 찍은 이날 정 대표의 발언은 사실상 '지방선거 이후 특검법안 처리'로 속도 조절을 하겠다는 취지로 해석된다.



아울러 정 대표는 "정적 죽이기, 야당 탄압, 이재명 죽이기에 혈안이 되어 있었던 (윤석열 정권) 정치 검찰이 허위 조작으로 기소해 처벌하려 했다면 그것 자체가 범죄"라며 "그 범죄에 가담했던 검찰 관계자들은 마땅히 법의 이름으로 처벌받아야 한다"고 말했다.



이어 "조작 기소, 허위 조작으로 입증이 된다면 허위 조작으로 고통받았던 당시 피의자, 피고인은 당연히 구제받아야 한다"며 "이것이 대한민국 헌법 정신의 구현이고 사법 정의의 정상화"라고 강조했다.



그러면서 "헌법 11조에 나와 있는 것처럼 모든 국민은 법 앞에 평등하다"며 "억울하게 조작 기소로 고통을 받은 국민이 있다면 일반 국민이든, 시장이든, 구청장이든, 국회의원이든, 대통령이든, 누구나 평등하게 구제받아야 한다는 게 헌법 정신"이라고 덧붙였다.

<연합>