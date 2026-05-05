전남도, ‘찾아가는 인권교육’ 확대…5000명 대상

전남도가 도민 인권의식 함양과 인권 친화적 지역사회 조성을 위해 ‘찾아가는 인권교육’을 확대 운영한다.

전남도는 시군 공무원과 산하 공사·출연기관 임직원, 사회복지시설 종사자 및 이용자 등 95개 기관, 약 5000명을 대상으로 인권교육을 실시한다고 5일 밝혔다. 교육은 최근 보성군장애인복지관을 시작으로 오는 11월까지 신청 기관을 직접 방문하는 방식으로 진행된다.

전남도 찾아가는 인권교육. 전남도 제공

도는 공직사회와 공공서비스 영역에서 인권의 중요성이 커지는 점을 고려해 대상별 특성을 반영한 맞춤형 교육을 통해 실질적인 인권 감수성 향상을 유도할 방침이다.

교육에는 전남도가 양성·위촉한 인권강사 70명이 참여한다. 이들은 △인권의 기본 개념 △현장 사례 중심 인권침해 예방 △직장 내 존중 문화 조성 △취약계층 보호 등을 중심으로 교육을 진행한다.

이와 함께 ‘찾아가는 인권보호관’ 제도도 병행 운영된다. 도민인권보호관이 사회복지시설과 공공기관을 직접 방문해 인권 상담과 구제 절차 안내를 제공하고, 인권센터 역할 등을 안내할 예정이다.

전남도는 현장 중심 상담과 홍보를 통해 도민 누구나 인권 보호 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

이건재 전남도 자치행정과장은 “인권은 모든 행정과 일상에 스며들어야 할 기본 가치”라며 “찾아가는 교육과 인권보호관 운영을 통해 현장의 인권 감수성을 높이고 도민이 체감할 수 있는 인권 환경을 조성하겠다”고 말했다.

한편 전남도는 2016년부터 상임인권보호관과 민간 전문가로 구성된 도민인권침해구제위원회를 운영하고 있으며, 인권침해 및 차별행위 상담과 구제 신청은 전화와 이메일, 방문 등을 통해 접수하고 있다.