“구명조끼 입기, 더 널리 알릴게요”…가수 김태연, 부안해경 홍보대사 재위촉

“부안의 딸로서 바다 안전의 중요성을 더 많은 분께 알릴께요.”

가수 김태연이 부안해양경찰서 홍보대사로 재위촉돼 해양 안전 홍보 활동을 이어간다. 구명조끼 착용 의무화 등 핵심 정책을 알리는 데 앞장설 것이라는 각오를 밝혔다.

부안해양경찰서 홍보대사로 재위촉된 가수 김태연(앞줄 된쪽 네 번째)이 부친(왼쪽), 박생덕 부안해경서장을 비롯해 직원들의 축하를 받으며 기념 촬영하고 있다. 부안해경 제공

5일 부안해경에 따르면 지난 3년간 홍보대사로서 밝고 친근한 이미지로 해양 안전 의식 확산에 기여해온 김태연을 홍보대사로 재위촉했다.

이에 그는 오는 7월부터 전면 시행되는 ‘전 선원 구명조끼 착용 의무화’ 제도를 중심으로 어민과 관광객을 대상으로 한 해양 안전 홍보 활동에 주력할 계획이다.

김태연은 “지난 3년간 홍보대사로 활동하며 바다 안전의 중요성을 깊이 느꼈다”며 “부안해경 개서 10주년을 맞은 뜻깊은 해에 다시 한번 이 자리를 맡게 돼 기쁘고, 국민이 더욱 안전하게 바다를 즐길 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 소감을 밝혔다.

부안해양경찰서 홍보대사로 재위촉된 가수 김태연(가운데)이 부친(왼쪽), 박생덕 부안해경서장과 함께 기념 촬영하고 있다. 부안해경 제공

김태연은 2023년 처음 홍보대사로 위촉된 이후 바다 안전을 위한 홍보에 앞장서 왔다. 특히, 2024년에는 부안해경이 주최한 ‘작은 음악회’에 참여해 지역 주민들과 소통하며 해양경찰과 지역사회를 잇는 가교 역할을 했다는 평가를 받는다.

박생덕 부안해경서장은 “김태연 홍보대사의 높은 인지도와 긍정적인 이미지가 정책 확산에 큰 역할을 하고 있다”며 “국민 눈높이에 맞는 다양한 활동으로 신뢰받는 안전한 바다를 만드는 데 힘쓸 것”이라고 말했다.