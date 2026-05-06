“새벽배송 제한할 땐… 택배비 1000원 인상”

한국상품학회 분석 보고서

야간 배송 근로시간을 주 48시간으로 제한하는 방안이 정치권과 노동계에서 논의되고 있는 가운데, 제도 도입 시 택배비가 약 1000원 인상될 것이라는 연구 결과가 나왔다. 5일 한국상품학회의 ‘택배 사회적 대화기구 합의의 소비자·소상공인 영향 분석’ 보고서에 따르면 2025년 이커머스(전자상거래) 시장 기준 새벽배송 물량은 연간 약 4억1715만개, 월간 약 3476만개로 추산된다.

한 물류단지에서 택배사 관계자가 분류 작업을 하고 있다. 연합뉴스

배송 시간이 제한되면 같은 물량을 처리하는 데 더 많은 인력을 투입해야 한다. 노동계에선 소득 보전까지 요구하고 있어 이를 종합적으로 고려하면 월 369억원의 추가 비용이 발생하고, 월간 물량으로 나누면 개당 약 1061원의 수수료 인상이 불가피하다고 보고서는 분석했다.



택배비가 유가, 인건비, 부대비용 인상 등으로 지속 인상된 가운데 종사자 소득 보전을 위해 건당 약 1061원의 비용이 추가되면 새벽배송 택배비는 지금보다 30∼50% 이상 오를 수 있다. 주당 3∼5회 주문을 가정하면 월 1만2000∼2만원의 추가 부담이 발생하는 것이다.