삼성·LG, 차세대 디스플레이 신기술 경쟁

나란히 LA ‘디스플레이 위크’ 참가

삼성, 원본 색 100% OLED 선봬

LG, 차량용 설계 ‘탠덤 OLED’ 공개

삼성디스플레이와 LG디스플레이가 5일(현지시간)부터 사흘간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열리는 ‘디스플레이 위크 2026’에 참가해 차세대 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 신기술을 선보인다.



삼성디스플레이는 이번 전시회에서 광색역 기술(BT.2020-96)을 적용한 ‘플렉스 크로마 픽셀’을 최초로 공개한다. 현재 스마트폰용 디스플레이의 색역은 70% 내외인데 삼성디스플레이의 플렉스 크로마 픽셀은 96% 이상으로 업계 최고 수준이다. 원본이 표현하는 색을 100% 가까이 화면으로 표현할 수 있단 의미다.

센서 OLED. 삼성디스플레이 제공

삼성디스플레이는 혈압·심박수를 측정하는 혁신기술 ‘센서 OLED’도 내놓는다. OLED 소자와 유기포토다이오드(OPD)를 함께 증착해 패널에 내재화한 기술로 화면에서 나오는 빛으로 혈류량을 측정해 심박수와 혈압 등 사용자의 건강정보를 확인할 수 있다.



이창희 삼성디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 “삼성디스플레이는 지속적인 연구개발로 디스플레이 혁신을 주도하며 고객과 시장을 선도하는 기술적 나침반 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.

3세대 탠덤 OLED. LG디스플레이 제공

LG디스플레이는 이번 전시에서 기존 대비 소비 전력은 18%, 수명은 두 배 이상 향상된 ‘3세대 탠덤 OLED’ 기술을 최초 공개한다. 탠덤 OLED는 OLED 소자의 적층 구조를 통해 장수명·고휘도·저전력 등 내구성을 높인 기술이다.



3세대 탠덤 OLED는 차량용으로 설계돼, 1200니트의 고휘도로 상온 기준 1만5000시간 이상 구동해도 화면 저하가 없다.



LG디스플레이는 휴머노이드(인간형 로봇)용 P(플라스틱)-OLED 제품을 선보인다. P-OLED는 높은 디자인 자유도를 바탕으로 휴머노이드 업체마다 상이한 로봇 디자인에도 유연하게 대응할 수 있는 디스플레이 기술이다.



최영석 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 “고객을 최우선 가치로 삼고 기술 중심 회사로서 미래 디스플레이 시장을 선도하는 기술 리더십을 확고히 구축해 갈 것”이라고 밝혔다.