배달용 전기 이륜차 공제보험료 낮춘다

할인율 1%서 17.5%로 대폭 확대

비용부담 완화·전기차 전환 유도

연 78만원→65만원으로 인하 전망

국토교통부와 배달서비스공제조합은 6일부터 배달용 전기 이륜차의 공제보험료를 인하한다고 5일 밝혔다.



전기 이륜차 공제보험료 할인율을 기존 1.0%에서 17.5%로 확대해 배달 종사자의 비용 부담을 줄이고, 내연기관차에서 전기차로의 전환을 유도할 방침이다. 전기 이륜차를 이용할 경우 보험료를 깎아주는 폭이 기존보다 크게 늘어나 보험료 부담액이 줄어드는 것이다.



전기 이륜차 공제보험료는 연간 약 78만원에서 65만원으로 낮아질 전망이다. 내연기관 이륜차 공제보험료(약 79만원)보다 14만원 저렴한 수준이다.



조합은 교통안전 관련 할인 제도의 할인율을 높여 보험료 부담을 더 낮출 계획이다.



전면 번호판 부착(1.5%), 안전교육 이수(최대 3%), 운행기록장치 장착(최대 3%) 등 사고 예방 활동에 참여한 종사자에게 추가 할인 혜택을 제공한다. 사고 발생 시 종사자의 실질적인 회복을 돕기 위한 ‘운전자 상해 특화 상품’도 올해 하반기 선보일 예정이다.



박재순 국토교통부 교통물류실장은 “이번 정책이 고유가로 어려움을 겪는 배달 종사자들의 부담을 완화하고 친환경 운송수단 전환을 촉진하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.