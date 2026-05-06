새 아파트 ‘전력 사용 실시간 검침’ 추진

AMI 데이터 한전 연계 의무화

계절·시간대별 요금제 확대 박차

계절과 시간대에 따라 요금이 달라지는 ‘계시별 요금제’를 확대 적용하기 위해 신축 아파트에 ‘지능형 전력량계’(AMI)로 전력 사용량을 한국전력공사와 실시간 공유하도록 하는 방안이 추진된다.



5일 기후에너지환경부에 따르면 기후부는 신축 아파트의 경우 반드시 AMI 데이터를 한전과 연계하도록 하는 지능형 전력망 시행계획을 마련했다. 신축 아파트의 경우 AMI를 통해 수집된 전력 사용 데이터를 한전과 연계하도록 의무화하는 것이 핵심이다.



AMI는 전력 소비자와 전력회사 간 양방향 통신을 가능하게 하는 장비다. 전력회사는 원격으로 사용량을 검침해 요금을 부과할 수 있고, 소비자는 요금을 실시간으로 확인할 수 있다.