‘해방 프로젝트’ 첫날 美·이란 격돌… 휴전 깨지나

호르무즈 다시 일촉즉발



美 “이란 발사 미사일·드론 격추”

이란 “美선박 합법적 공격 목표물”

걸프 공습 재개도… 美 “작전 계속”

미국이 호르무즈해협에 갇힌 선박의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’(Project Freedom·해방 프로젝트)이 가동된 첫날부터 해협에서 포성이 울리며 휴전이 흔들리는 양상이다. 이란 정부는 프로젝트 프리덤이 휴전 협정 위반이라고 반발하고 있으나, 미 행정부는 작전을 이어가겠다는 계획이어서 양국 간 군사적 긴장감이 또다시 높아지고 있다.



4일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 브리핑을 통해 호르무즈해협을 통과하는 미 해군 함정과 상선들을 향해 이란이 발사한 순항 미사일과 드론을 미군 함정이 격추했다고 밝혔다. 그러면서 미군 아파치 헬리콥터가 상선을 위협하던 이란 군용 고속정 6척을 격침시켰으며, 미 해군 함정이나 상선은 피해를 입지 않았다고 덧붙였다.

호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선 모습. AFP연합뉴스

미국이 프로젝트 프리덤 작전을 시작한 첫날부터 해협에서 양국이 공격을 주고받은 것이다. 쿠퍼 제독은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 작전 개시를 발표한 후 중부사령부가 해협에 갇힌 선박과 해운사에 연락해 미군의 보호망을 활용하도록 권유했다고 설명했다.



이후 작전을 통해 미국 국적 선박 2척이 해협을 통과했다고 미군이 발표하자, 이란이 공격에 나섰다는 분석이다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국 상선이 해협을 통과했다는 미군의 발표를 부정했지만 이날 덴마크 해운사 머스크의 발표로 실제 통과 사실이 확인됐다. 머스크는 “미국 자회사 페럴 라인스 소속 차량운반선 ‘얼라이언스 페어팩스’호가 미군의 지원 속에 호르무즈해협을 통과했다”면서 “이번 작전을 가능하게 한 미군에 감사한다”고 밝혔다.



이란은 프로젝트 프리덤 작전에 대해 반발하며 공세 수준을 높이고 있다. 아흐마드 바히디 IRGC 사령관은 이날 엑스(X)에 올린 글을 통해 해협에 있는 모든 미국 선박을 “합법적 공격 목표물”로 간주하겠다고 경고했다. 그는 “호르무즈해협은 미국 대통령의 트윗 하나로 열리지 않을 것”이라며 “해협의 관리와 통제는 이란의 손에 있다”고 주장했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관도 “해방 프로젝트는 교착을 불러오는 작전”이라고 비꼬았다.



이란은 휴전으로 멈췄던 걸프 지역 공격도 재개했다. 아랍에미리트(UAE) 국방부는 이날 이란에서 발사된 순항미사일 4발을 탐지해 3발을 영해 상공에서 격추했으며 나머지 1발은 바다에 떨어졌다고 밝혔다. 국방부는 이들 미사일이 UAE의 여러 곳을 겨냥했다고 덧붙였다. 푸자이라 석유 산업단지에서도 이란의 드론 공격으로 화재가 발생한 것으로 파악됐다. UAE가 공격받은 것은 지난달 미국과 이란이 휴전에 합의한 이후 처음이다.



알자지라는 “호르무즈해협의 긴장이 고조됨에 따라 이란에서 전쟁 준비가 진행 중”이라며 “이란 당국은 전쟁이 재개될 경우를 대비해 미사일과 드론 능력을 재건하려 하고 있다”고 전했다.



미국은 프로젝트 프리덤이 인도적 조치라며 작전을 계속하겠다는 입장이어서, 양국 간 긴장감이 커질 것이란 우려가 나온다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 작전의 목표에 대해 “아무 잘못도 저지르지 않은 사람, 기업, 국가를 해방시키는 것”이라며 “이란군이 함선을 공격할 경우 지구상에서 완전히 사라질 것”이라고 주장했다.



다만 이날 공방이 있었음에도 양국이 확전은 자제하려는 모습을 보이고 있어 출구전략을 우선하고 있다는 시각도 제기된다. 이날 쿠퍼 제독은 “이번 공격으로 휴전이 종료된 것인지는 언급하지 않겠다”며 군사적 대응을 시사하지는 않았다. 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인도 “전쟁의 완전한 종식 외에는 어떤 것도 언급하지 않을 것”이라고 말했다고 알자지라는 보도했다.