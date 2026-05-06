3대 정부서 중용… 이홍구 前 총리 별세

정치학 교수서 공직에 입문

“현대사 고비마다 이정표 세워”

보수·진보 진영에서 두루 중용됐던 이홍구 전 국무총리가 향년 92세를 일기로 5일 별세했다.

1934년 경기도 개성군(현 북한 개성시)에서 태어난 고인은 경기고 졸업 후 서울대에 들어갔다가 자퇴하고 미국 유학을 떠났다. 에모리대에서 철학을 전공했고 예일대에서 정치학 박사 학위를 받았다. 1969년부터 20년간 서울대 정치학 교수를 지내며 한국정치학회 회장을 맡는 등 학자의 길을 걸었다. 1988년 노태우정부에서 초대 국토통일원(현 통일부) 장관을 맡으면서 공직에 입문한 뒤 주영국대사를 지냈다. 김영삼정부에선 부총리 겸 통일원 장관을 거쳐 1994년 제28대 총리에 올랐다. 1996년엔 당시 여당인 신한국당(현 국민의힘) 대표위원으로 합류하며 정계에 발을 들였다. 15대 총선에서 전국구(현 비례대표) 국회의원에 당선됐다. 김대중정부 들어 의원직을 사퇴하고 주미대사에 부임하는 등 학계와 정치·외교·행정분야에 걸쳐 족적을 남겼다.

정치권은 일제히 이 전 총리를 애도했다. 더불어민주당 박해철 대변인은 “학자이자 정치인, 외교관이었던 고인은 한국 정치가 지향해야 할 합리와 중용, 그리고 통합의 가치를 몸소 실천해 온 원로였다”며 “학계와 정계를 아우르며 한평생을 국가 발전과 통일·외교정책에 헌신한 이 전 총리의 별세 소식에 깊은 애도를 표한다”고 했다.

국민의힘 최보윤 수석대변인은 “합리적 보수의 상징이자 학자와 행정가, 정치인으로서 현대사의 고비마다 이정표를 세웠던 이 전 총리는 대한민국 현대사의 굵직한 궤적을 남긴 거목이자 시대의 큰 어른이었다”며 “온화한 성품과 흔들림 없는 애국심은 대한민국 역사의 한 페이지에 선명하게 기록될 것”이라고 했다.

유족으로는 배우자 박한옥 여사, 아들 현우씨(EIG 아시아 대표), 딸 소영·민영씨(동덕여대 교수), 며느리 황지영씨(홍콩한인여성회장), 사위 이강호씨(한국예술종합학교 교수)가 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장이 마련됐다. 영결식은 8일 오전 8시, 발인은 오전 9시에 엄수될 예정이다.