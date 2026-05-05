석 달 만에 뒤집힌 집값 전망… 하락론 부상

KB금융지주 ‘부동산 보고서’ 발표



1월 전문가 81%·중개사 76% ‘상승’

4월에는 각각 절반가량 하락 예상

세제 개편 따라 하반기 시장 변화

정부가 집값 안정 의지를 강조하는 가운데 부동산 전문가와 공인중개사들의 절반가량이 올해 전국 주택 매매가격이 하락할 것으로 전망했다. 전문가들은 상승 56% 대 하락 44%로 상승 의견이 미세하게 우세한 반면 중개사의 54%는 하락을 점쳤다. 올해 초 이들 대다수는 집값이 상승할 것으로 내다봤으나 3개월 만에 하락 전망이 크게 늘었다. 하반기 부동산 시장의 핵심 변수는 정부의 세제 개편과 정책 강도가 될 것이라는 데는 의견이 일치했다.

5일 서울 남산에서 내려다 본 서울시내. 연합뉴스

KB금융지주 경영연구소는 5일 이런 내용의 ‘KB 부동산 보고서’를 발표했다. 연구소는 부동산 시장 전문가와 공인중개사를 대상으로 올해 1월 14일∼2월 6일과 3월 31일∼4월 3일 두 차례 설문조사를 실시했다. 그 결과 4월 조사에서 올해 전국 주택 매매가격 전망에 대해 시장 전문가(130명)의 56%는 상승을, 공인중개사(506명)의 54%는 하락을 각각 전망했다. 1월 조사에서 시장 전문가(142명)의 81%, 공인중개사(512명)의 76%가 압도적으로 상승을 점친 것과 비교해 기류가 달라졌다. 연구소는 “최근 시장 분위기의 변화가 반영된 결과”라며 “지난 2월 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침이 발표되고 하반기 세금 인상 가능성이 부각되자 시장 분위기가 반전됐다"고 설명했다.



지역별로 보면 수도권 매매가가 상승할 것이라는 전망은 시장 전문가(93→72%), 공인중개사(84→66%) 모두 약화됐다. 상승 폭에 관해선 시장 전문가가 1∼3%를, 공인중개사가 0∼1%를 예상하는 의견이 많았다. 비수도권은 시장전문가(59%), 공인중개사(53%) 모두 하락을 예상했다.



올해 하반기 주택시장에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보는 정책으로는 전문가의 27%, 중개사의 33%가 다주택자 양도세 중과를 첫 번째로 지목했다. 이 외에 공인중개사는 보유세율 인상을 가장 큰 변수로 봤고, 시장 전문가는 공시가격 현실화와 비거주 1주택 장기보유특별공제 축소 또는 폐지 등을 지목했다. 전문가(65%), 중개사(62%)는 수도권 집값 안정화 시기로 올해 하반기에서 내년을 예상했다.



연구소는 올해 공급 물량 감소로 인한 수급 불균형이 이어지겠지만, 정부 정책과 주택담보대출 금리 상승 등이 하방 요인으로 작용해 주택가격 상승 폭이 제한적일 것이라고 내다봤다. 연구소는 “올해 가장 큰 화두는 세제 개편이 될 것”이라며 “정책의 세부 내용과 시장의 반응에 따라 올해 주택시장은 변곡점을 맞을 가능성이 높다”고 밝혔다.