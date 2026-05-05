HMM "화재 선박 예인 대기 중…선원들 하선 가능하지만 잔류"

화재 진압 후 추가 위험 없는 것으로 판단…두바이항 이동 후 국내 선원 귀국

예비 발전기 가동 중…"식량·식수도 있어 생활에 큰 차질 없어"

호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선이 예비 발전기를 가동한 채 예인을 기다리는 것으로 전해졌다.



5일 HMM에 따르면 'HMM NAMU'호는 전날 화재가 발생했던 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 대기하는 상황으로 전해졌다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

화재가 발생하면서 전력이 자동으로 차단됐고 자력으로 움직일 수 없는 상황이어서 향후 예인선이 수배되면 인근 두바이항으로 이동할 예정이다. 이후 한국 국적 선원 6명은 귀국할 계획이다.



현재 국내 선원을 포함한 선원 24명은 모두 화재로 인한 별다른 피해 없이 선내에 잔류하고 있다고 HMM은 전했다.



HMM 관계자는 "선원들이 하선을 결정하면 즉시 내릴 수 있는 여건이지만, 화재 진압이 완료됐고 추가적인 위험 요인이 없어 선박에 머무는 것으로 판단한 것 같다"고 말했다.



비상 상황에 대비한 예비 발전기가 가동되고 있고 당초 장기간 정박을 예상했었던 만큼 일정 식량과 식수를 확보하고 있어 선내 생활에는 큰 차질이 없다고 한다.



HMM은 부산의 선박 종합상황실을 중심으로 아랍에미리트, 사우디아라비아 등 현지 예인선 섭외에 나선 것으로 전해졌다.



예인선이 섭외되면 가장 가까운 두바이항으로 선박을 옮긴 뒤 피해 상태를 점검하고 사고 원인을 조사할 계획이다.



다만 예인 절차와 이동 일정을 고려하면 사고원인 조사 개시까지 수일이 걸릴 것으로 분석된다. 현장 선원들도 아직 화재 현장에 진입하지 않았다고 HMM은 전했다.



청와대도 이날 서면 브리핑에서 "예인선의 투입과 접안, 국내 조사 인력 파견 및 분석 기간 등을 고려할 때 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다"며 "정부는 신속하면서도 정확하게 사고 원인을 파악해 국민께 투명하게 보고드릴 것"이라고 밝혔다.



전날 오후 8시 40분께(한국시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선(HMM NAMU)에서 폭발과 화재가 발생했다. 이번 화재로 인명 피해는 발생하지 않았다.







[https://youtu.be/MBE0IVA22c8]

<연합>