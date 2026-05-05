궂은 날씨에도 20만명 ‘우르르’… 부안마실축제 ‘대흥행’

전북 부안에서 열린 마실축제가 궂은 날씨와 때 이른 무더위 속에서도 20만명이 넘는 관람객의 발길을 끌어모으며 흥행에 성공했다.

5일 부안군에 따르면 지난 2일 개막한 제13회 부안마실축제가 이날 폐막식까지 나흘간 진행되며 20만5000여명의 방문객을 기록했다.

전북 부안에서 열린 제13회 부안마실축제장이 방문객들로 북적이고 있다. 부안군 제공

‘일상이 특별해지는 5월의 선물’을 콘셉트로 열린 이번 축제는 부안의 역사와 문화, 먹거리 등을 체험할 수 있는 다양한 프로그램으로 운영됐다. 체험·공연·경연·이벤트 등 전 분야에서 관람객이 몰리며 행사장 곳곳이 북적였다.

개막식과 공연에는 6000여명이 찾았고, 대표 프로그램인 ‘최고의 마실을 찾아라’에는 8만여명이 참여해 축제 열기를 이끌었다. 주무대 인근에서 운영된 ‘부안.ZIP(팝업스토어)’에도 4일간 5만여명이 방문하며 높은 관심을 보였다.

공연 프로그램도 호응을 얻었다. 뮤지컬 갈라쇼와 어린이 싱어롱쇼, 가수 황가람이 참여한 오케스트라 공연 등 다양한 무대가 관람객을 끌어모았고, 음악 경연대회 ‘마마스앤파파스 뮤직페스티벌’과 밴드 공연 역시 축제 분위기를 더했다. 특히, 올해 축제는 강우와 큰 일교차, 때 이른 더위 등 변덕스러운 기상 여건 속에서 이 같은 성과를 거둬 의미를 더했다.

정화영 부안군수 권한대행은 “부안마실축제는 이웃 마을에 마실 나오듯 편하게 즐기며 부안의 다양한 매력을 체험하는 기회가 됐을 것”이라며 “내년에도 더욱 풍성한 콘텐츠로 마련해 봄날의 대표 축제로 자리잡을 것”이라고 말했다.