명품 가득 옷장 공개 고준희 "옛날만큼 못 벌어서…"

배우 고준희 고가 명품 브랜드 옷으로 가득한 옷장을 공개했다.

고준희는 4일 자신의 유튜브 채널에서 옷 정리를 시도했다.

고준희는 스타일리스트를 초대해 옷 정리를 도와 달라고 하면서 "지긋지긋한 곳이다. 한 번도 옷 정리를 해본 적이 없다"고 말했다.

이어 "유행이 돌고 도니까 못 버렸다. 이고 지고 산 게 10년이다"고 했다.

스타일리스트는 "옷은 2~3년 안 입으면 안 입는 거다. 그리고 누나는 또 살 것 같다"고 말했다.

고준희는 "이제 옛날만큼 못 번다. 나이도 있고 하니까 광도 그렇더라"고 했다.

옷방엔 명품 브랜드 옷이 가득했다. 자주 입던 명품 브랜드 재킷을 꺼낸 고준희는 "나는 무조건 딸을 낳을 거다. 아니면 며느리 줘야 하지 않나. 딸 줄 거다"고 말했다.

고준희는 옷을 소개하며 "가격 오르기 전에 많이 샀다. 지금은 비싸서 못 산다"고 했다.

또 "난 1000만원 언더일 때 샀다. 지금은 옷들이 다 1000만원이 넘는다. 이제 못 산다"고 말했다.

한 번도 입지 않은 옷도 있었다. 그는 "세일할 때 사는 것도 많다. 집에 와서 매칭을 못할 뿐이다"고 했다.

고준희는 "요즘 쇼핑 안 한지 좀 됐다. 난 미니멀 라이프 하고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>