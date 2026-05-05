中폭죽공장 폭발사고… 최소 26명 사망

민가에까지 충격… 60여명 부상

시진핑, 실종자 신속 수색 지시

중국 후난성 창사시의 한 폭죽 제조공장에서 폭발 사고가 발생해 26명이 숨지고 수십명이 다쳤다.



5일 중국 관영 신화통신에 따르면 전날 오후 4시43분쯤 창사시 류양에 위치한 한 폭죽 제조업체 작업장에서 폭발 사고가 발생했다. 사고 직후 당국은 피해자 수를 사망 3명, 부상 25명으로 집계했지만 구조 작업이 진행되면서 피해 규모가 급격히 늘어 이날 오후 8시 기준 26명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 확인됐다. 실종자들이 상당수 있어 사상자는 더 늘어날 전망이다.

중국 중부 후난성 류양에서 발생한 불꽃놀이 공장 폭발 현장에서 소방관들이 5일 화재를 진압하고 있다. 중국 국영 신화통신은 이날 발생한 대규모 폭발로 최소 26명이 숨지고 61명이 다쳤다고 전했다. 중국신문사(CNS) 제공, AFP연합뉴스

당국은 현장 수색과 인원 확인 등 1차 조치를 마쳤으며 추가 피해 여부를 확인하기 위한 정밀 점검을 진행하고 있다고 밝혔다.



중국중앙(CC)TV가 공개한 영상에 따르면 폭발 위력이 커 공장 일대 건물들이 형체를 알아보기 어려울 정도로 파손됐다. 인근 주민들은 폭발 충격으로 주택의 문과 창문이 파손되고 큰 돌이 도로까지 날아왔다고 전했다.



사고 발생 이후 시진핑 중국 국가주석은 실종자 수색을 서두르고 부상자 치료에 총력을 기울이는 한편 사고 원인을 신속히 규명하고 관련자에 대해 엄중히 책임을 묻도록 지시했다.



리창 국무원 총리도 인명 피해 상황을 신속히 파악하고 과학적인 구조 작업을 통해 2차 사고를 방지하며 사후 처리를 철저히 할 것을 주문했다.



현장에는 구조 지휘부가 설치돼 대규모 구조 인력이 투입됐으며, 2차 정밀수색이 진행 중이다. 공안 당국은 사고와 관련해 해당 기업 책임자를 통제한 상태에서 정확한 사고 원인 조사와 후속 조치를 이어가고 있다.