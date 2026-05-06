서초 치매안심경로당 2배 확대 운영

내곡동 등 4곳 추가 8개소로

조기검진·인지 활동 등 제공

서울 서초구가 어르신들이 생활권 안에서 치매예방 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 ‘치매안심경로당’을 기존 4개소에서 8개소로 확대 운영한다.



5일 구에 따르면 치매안심경로당은 전문 인력이 경로당을 직접 찾아가 치매 조기검진과 예방상담을 실시하고, 인지건강 프로그램과 치매예방 운동 등 예방관리 서비스를 원스톱으로 제공하는 생활밀착형 사업이다. 구는 올해 내곡동 ‘서초구립염곡경로당’, 양재1동 ‘서초구립송동마을경로당’, 방배2동 ‘남태령사립경로당’, 서초3동 ‘서초구립하명달경로당’ 4곳을 추가 지정했다. 이들 경로당을 대상으로 조기검진, 치매예방 교육, 인지활동, 운동 프로그램 등 ‘찾아가는 치매예방 통합서비스’를 순차적으로 제공한다.



구는 경로당을 이용하는 어르신들의 안전성과 이용 편의 향상을 위해 문턱 제거 등 안전친화적 시설 환경개선도 함께 추진한다. 지난해 경로당 15개소에 대한 시설 개선을 완료한 데 이어 올해는 치매안심경로당을 포함한 10개소를 추가로 정비할 계획이다.