美국방 “한국, 더 나서주길”… 해방 프로젝트 참여 촉구

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부)장관은 5일(현지시간) 미군의 ‘해방 프로젝트’를 포함한 호르무즈 해협 경색 해소 노력에 한국이 더 나서줄 것을 촉구했다.

헤 그세스 장관은 이날 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 한 기자회견에서 ‘도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에서 해방 프로젝트에 참여해달라고 요청한 데 대해 한국이 응할 조짐이 있느냐’는 질문을 받고 “그러길 바란다”며 “한국이 더 나서주길(step up) 바란다”고 말했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관. AFP연합뉴스

헤그세스 장관은 “일본이 더 나서주기를, 호주가 더 나서주기를, 유럽이 더 나서주기를 바란다”면서 “그들이 그러기를 기다리고만 있는 건 아니다. 그들에게 넘길수 있는 여건을 마련하고자 한다”고 강조했다. 그는 이어 “트럼프 대통령은 ‘이것은 당신들 배다. 당신들이 방어에 역할을 해야한다’는 것을 분명히 했다. 우리는 그들이 그러기를 매우 바란다”고 부연했다. 헤그세스 장관은 ‘이란에 피격된 것으로 보도된 한국 선박과 관련해 한국과 미군이 연락을 취하고 있느냐’는 질문에는 “미 중부사령부가 해당 선박과 소통하고 있다”면서 “그런 식의 표적 공격이 이란의 무차별적 행태를 반영한다고 본다”고 답했다.

한국 선박에서 발생한 폭발에 대해 조사가 진행되고 있는 가운데, 미국 정부는 그 폭발이 이란의 공격에 의한 것이라고 단정하는 양상이다. 헤그세스 장관은 그와 같은 판단의 근거는 설명하지 않았다. 한국에 대한 역할 확대 촉구는 트럼프 대통령이 전날 소셜미디어 트루스소셜에서 한 발언의 연장선상에 있다. 트럼프 대통령은 이란이 한국의 화물선 등에 발포했다고 주장하며 한국도 호르무즈 해협 개방을 위한 작전에 합류할 때가 된 것 같다고 압박했다.