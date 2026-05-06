이란 혁명수비대 "호르무즈 지정 통로 이탈시 단호한 대응"

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 향해 이란이 지정한 항로만을 이용하라며 이를 어길시 군사적 대응에 직면할 것이라고 경고했다.



5일(현지시간) 혁명수비대측 매체인 세파뉴스에 따르면 혁명수비대 해군사령부는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 이런 내용의 경고문을 게재했다.

이란 수도 테헤란에 내걸린 호르무즈 해협 통제 광고판. 로이터연합뉴스

사령부는 "어제 미국 군대가 이 해상 질서와 안보를 교란하는 위험한 행동을 감행했다"면서 "이에 따라 호르무즈 해협의 항행 안전이 위협받고 이 해역에 있던 일부 상선과 유조선, 어선들이 피해를 봤다"고 주장했다.



사령부는 이어 "해협을 건너는 유일한 안전 항로는 이란 이슬람 공화국이 앞서 공표한 통로뿐"이라며 "다른 경로로 선박이 이탈하는 것은 안전하지 않으며, 이탈 시 혁명수비대 해군의 단호한 조치에 직면하게 될 것"이라고 덧붙였다.



앞서 이란 국영 프레스TV는 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 통제·관리하기 위한 새로운 '주권적 해상 교통 규제 메커니즘'을 가동하기 시작했다고 보도했다.



새로운 제도에 따라 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박은 이란 측 공식 이메일()을 통해 안내 사항과 통행 규정을 전달받게 된다.



해협을 통과하려는 선박들은 이 규정에 맞춰 운항 방식을 조정해야 하며, 반드시 사전에 통행 허가를 받아야 한다.

<연합>