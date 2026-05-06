20년 방부제 미모 비결?…김태희 아침으로 '이것' 먹어

배우 김태희가 아침 식단으로 즐겨 먹는 음식이 공개됐다.

지난 2일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 정샘물 메이크업 아티스트의 일상이 공개됐는데, 정생물의 절친으로 알려진 김태희도 깜짝 출연했다.

배우 김태희가 메이크업 아티스트 정샘물에게 채소 신선도를 유지하는 자신만의 살림 팁을 전수하고 있다. 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 캡처

김태희는 핑크색 수트를 차려입고 등장해 단아하면서도 화사한 분위기를 연출했다. 딸 둘 엄마라고는 믿기지 않는 동안 미모에 스튜디오에서는 감탄이 이어졌다.

김태희는 정생물과의 대화 중 "촬영 전 컨디션 조절을 위해 항상 든든하게 챙겨 먹는 습관이 있다"며 "아침에는 한식 대신 과일, 빵, 계란 등을 곁들인 식단을 즐긴다"고 밝혔다. 특히 평소 천천히 꼭꼭 씹어 먹는 습관이 건강의 기초가 됐다고 덧붙였다.

또한 건강을 위해 아침마다 샐러드를 직접 해 먹는 부지런함도 과시했다. 김태희는 채소의 신선도를 유지하기 위해 진공 보관 용기를 사용하는 살림 팁을 공유하며 "진공 용기에 넣어두면 일주일은 신선함이 유지된다"고 전했다.

김태희가 언급한 아침 식단의 핵심인 샐러드는 비교적 열량이 낮으면서도 포만감이 높은 음식으로 알려져 있다. 특히 채소에 풍부한 식이섬유는 소화 속도를 늦추고 혈당이 급격히 상승하는 것을 완화하는 데 도움이 된다.

<뉴시스>