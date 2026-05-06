홍진경, 가수 이현우 열성팬…“집에 3번 찾아가”

KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

모델 겸 방송인 홍진경이 고등학생 때 가수 이현우의 팬으로 집에 찾아간 적이 있다고 전했다.

홍진경은 7일 방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서 게스트로 나온 이현우·윤상·김현철과 대화를 나눈다.

홍진경은 데뷔하기 전 고등학생 때 이현우의 엄청난 팬이었다고 한다. 홍진경은 이현우 집 앞에 3번 정도 찾아간 적이 있다고 말해 출연진을 놀라게 한다.

홍진경은 "현우 오빠 매니저가 나를 차에 태워서 지하철역에 내려주기도 했다"고 말해 웃음을 자아낸다.

홍진경은 이현우 집 앞에 딱 3번만 찾아간 뒤 발길을 뚝 끊었다고 고백해 궁금증을 자아낸다.

이현우 또한 과거 자신의 팬이었던 홍진경을 생생하게 기억하고 있다고 말한다.

이현우는 홍진경이 또래보다 키가 한참 컸기 때문에 팬 사이에서 유독 눈에 잘 띄었다고 한다. 또 그때 당시 홍진경에게 올리브라는 별명을 직접 지어주기도 했다고 말한다.

홍진경은 슈퍼모델로 데뷔해 이현우와 방송국에서 우연히 만나게 된 에피소드도 공개한다.

이현우는 홍진경을 보자마자 한눈에 알아봤다고 한다.

한편, 1966년생으로 만 60세인 이현우는 1990년 가수로 데뷔했으며, '슬픔 속에 그댈 지워야만 해', '꿈' 등의 노래로 많은 사랑을 받았다.

미식가로도 유명한 그는 배우 활동도 겸업했으며, 2007년부터 KBS 쿨FM '이현우의 음악앨범' DJ를 맡고 있다.